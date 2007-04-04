В КСУ зарегистрировано представление о неконституционности роспуска ВР

Представление о неконституционности указа Президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины зарегистрировано в Конституционном суде и в данный момент находится на рассмотрении в Управлении правовой экспертизы. Об этом РБК-Украинасообщили в пресс-службе Конституционного суда.

В пресс-службе сообщили также, что в КСУ зарегистрировано представление Президента Украины о конституционности постановления Кабинета министров Украины от 3 апреля 2007 г. "О безотлагательном выполнении постановлений Верховной Рады от 2 апреля 2007 г.".

В соответствии с нормами Регламента КСУ, после завершения изучения и подготовки материалов конституционного представления/конституционного обращения по предложению судьи-докладчика секретарь Коллегии судей вносит эти материалы на рассмотрение Коллегии судей для решения вопроса об открытии конституционного производства по делу или об отказе в открытии такого производства. По результатам рассмотрения конституционных представлений/конституционных обращений на заседании Коллегии судей выносится процессуальное решение об открытии конституционного производства по делу или об отказе в нем.

Отметим также, что в случае отказа в открытии конституционного производства по делу по постановлению Коллегии судей секретарь Коллегии не позднее 10 дней со дня вынесения решения направляет материалы дела председателю Конституционного суда Украины для рассмотрения их на заседании КСУ.