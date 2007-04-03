Янукович начал готовится к выборам несмотря на сопротивление Мороза

Партия регионов начала разворачивание избирательных штабов и подготовку к проведению досрочных парламентских выборов.

Об этом сообщает пресс-служба “Нашей Украины” со ссылкой на председателя Центризбиркома партии “Наша Украина” Игоря ЖДАНОВА.

“По информации, которая нам поступает из областей, Партия регионов выдала распоряжение о разворачивании системы избирательных штабов и подготовки к проведению парламентских выборов”, - сказал И.ЖДАНОВ.

В настоящее время, по его словам, “в среде “антикризисной коалиции” сформировалось два лагеря: лагерь “войны”, который возглавил МОРОЗ, ведь СПУ находится в зоне глубокого электорального риска, и является сомнительным ее прохождение в парламент, и партия выборов, к ней склоняется ЯНУКОВИЧ”.

Как отметил И.ЖДАНОВ, А.МОРОЗ понимает, что “регионалы” готовы пойти на досрочные выборы, поскольку получат достаточно приличный результат. В то же время СПУ, согласно последним социологическим исследованиям, набирает всего 2%, отметил И.ЖДАНОВ.

“МОРОЗ провоцирует ЯНУКОВИЧА к радикальным действиям, которые грозят серьезными политическими последствиями”, - подчеркнул И.ЖДАНОВ.