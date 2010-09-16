Янукович запретил использовать его имя в предвыборной агитации

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил органам власти обеспечить недопущение нарушений закона во время предвыборной агитации по выборам депутатов Верховной Рады Автономной республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей, которые состоятся 31 октября.

Указ «О недопущении нарушений закона во время предвыборной агитации» размещен на официальном сайте главы государства.

С целью содействия созданию условий для свободного волеизъявления граждан Украины, обеспечения принципов законности, публичности и открытости, равенства субъектов избирательного процесса во время очередных выборов депутатов Верховной Рады Крыма, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей 31 октября, руководствуясь частью 2 статьи 102 Конституции Украины и нормами Гражданского кодекса относительно гарантий защиты личных неимущественных прав человека, Президент постановил предложить Центральной избирательной комиссии, территориальным избирательным комиссиям обеспечить во время избирательного процесса надлежащий контроль над соблюдением установленного Законом «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей» запрета на участие в предвыборной агитации органов государственной власти, органов власти Крыма, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, других ограничений относительно ведения предвыборной агитации.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ требует недопущения при проведении предвыборной агитации нарушений личных неимущественных прав граждан, в том числе должностных и служебных лиц, на использование их имени, изображений.

Глава государства предложил Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания усилить контроль над соблюдением требований законодательства о выборах, порядка, форм и стандартов освещения в аудиовизуальных средствах массовой информации деятельности Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета министров, других органов государственной власти, а также органов местного самоуправления; требований законодательства о социальной рекламе телерадиоорганизациями всех форм собственности, в том числе относительно недопущения нарушения личных неимущественных прав граждан, в частности должностных и служебных лиц, на использование их имени, изображений.

Установлено, что размещение социальной рекламы с использованием имени и изображений Президента Украины осуществляется лишь при его согласии. Запрещено использование имени и изображения Президента Украины для проведения предвыборной агитации.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ предложил Генеральной прокуратуре усилить надзор над соблюдением личных неимущественных прав граждан, в частности должностных и служебных лиц, во время проведения предвыборной агитации в избирательном процессе, во время производства и распространения рекламы, а также обеспечением прозрачного и демократического избирательного процесса.

Указ вступает со дня его опубликования.