Уволенный судья КС пожелал коллегам ненависти сильных мира сего

Освобожденный сегодня делегатами съезда судей Украины от должности судьи Конституционного суда Вячеслав ДЖУНЬ не планирует в дальнейшем оставаться в судебной системе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам, комментируя свое освобождение.

На вопрос, какие дальнейшие планы, в частности, останется ли он в судебной системе, В.ДЖУНЬ сказал: «Нет, нет – дважды в одну реку не заходят».

Вместе с тем на вопрос, осуществлял ли кто-то давление на освобожденных четырех судей КС в плане того, чтобы они написали соответствующие заявления об освобождении, В.ДЖУНЬ ответил: «Я хочу оставить это, так сказать, покрытым пеленой секретности. Я не хочу комментировать».

По поводу того, чтобы он хотел пожелать новоизбранным судьям КС, В.ДЖУНЬ сказал: «Вы знаете, как-то меня спросили, какая, вы считаете, высшая награда для судьи? Вы знаете, что я ответил? Ненависть сильных мира сего. Вот именно это им пожелаю в награду».

В то же время экс-судья КСУ отметил, что ему тяжело ответить, насколько законными сейчас будут решения КС. «Я не могу сказать. Здесь каждый отвечает за себя. А как говорил один библейский мудрец, каждому воздасться по делам его», - сказал В.ДЖУНЬ.

Как сообщал УНИАН, сегодня делегаты съезда освободили от должностей судей КС также Ивана ДОМБРОВСКОГО, Ярославу МАЧУЖАК и Анатолия ДИДКИВСКОГО.