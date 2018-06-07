Как переписать Конституцию. Методологические советы

Команда Виктора Януковича слишком буквально восприняла марксистский принцип «Практика – критерий истины». Стремясь переписать Основной Закон, президентские соратники нарабатывают алгоритм, пригодный и для других политических сил, которые рано или поздно придут им на смену.

Совет первый. Чтобы начать изменение Основного Закона, целе-сообразно располагать Лидером (некогда «крепкий хозяйственник», сегодня – «выдающийся политик»), высоким, статным, из категории «бабам нравится», разветвленной партийной структурой и возможностью контролировать средства массовой информации и вертикаль власти. Объективно на сегодня Партия регионов располагает всеми упомянутыми ингредиентами.

Совет парадоксальный – максимально запутать ситуацию с Конституцией. Нужно напомнить, что «регионалы» в кажущемся далеком декабре 2004-го дружно проголосовали за конституционную реформу. Тогда они тоже считались партией власти, а Виктор Янукович был премьер-министром, многие из заметных партийцев работали в правительстве. Наверное, стоит ожидать выступления штатного «регионального» златоуста Михаила Чечетова на тему того, что неполных шесть лет назад мудрейший Виктор Федорович принял решение позволить украинцам провести эксперимент над собой и допустить к власти «оранжевых». Видимо, для полноты эксперимента «регионалы» во время президентской каденции Ющенко делали все, чтобы не допустить отмены политической реформы, заодно расширив полномочия Кабинета Министров на радость Юлии Тимошенко. Видимо, опасались, что украинцы не оценят стремления Виктора Федоровича укрепить вертикаль власти под собственным протекторатом.

Совет эстетический – сохранять спокойствие. Отдадим должное Партии регионов: ее активисты в свое время оказались устойчивее нынешней оппозиции, и не спешили из «оранжевых» застенков перебегать в ряды политических оппонентов. Анна Герман, например, рассказывает, что во время пребывания Януковича в оппозиции за публикацию его статей приходилось платить астрономические суммы. Впрочем, соратники Виктора Федоровича получили моральную компенсацию за материальный ущерб: команды Ющенко и Тимошенко нанесли друг другу немало тяжелых ранений, после чего переизбрание главы государства стало вопросом тактическим, с решением которых на Липской никогда проблем не было.

Совет бессердечный – обмануть женщину. Виктор Янукович сумел совершить поступок, за который этому джентльмену не стыдно и сегодня: он усыпил бдительность Юлии Тимошенко, вступив с ней в переговоры о переписывании Конституции. Юлия Владимировна хотела одарить своего партнера президентскими полномочиями, оформленными решением Верховной Рады, себе, оставив «всего лишь» полномочия канцлера. Трудно сказать, что помогло Януковичу тактически переиграть Тимошенко – он неважный актер и далеко не стратег, наверное, лидер БЮТ была слишком ослеплена близостью максимальных властных полномочий. После скандально известного «Все пропало!» процесс дрейфа под знамена Януковича стал необратимым.

Совет обязательный – выиграть президентские выборы. Для Януковича важнее было не просто быть избранным президентом (фактор реванша никто не отменял), но и обеспечить собственную легитимность в глазах международных наблюдателей. С этой задачей лидер Партии регионов и его команда справились успешно, не без помощи политических оппонентов, топивших друг друга аккурат до часа Х – дня инаугурации нового президента.

Совет кадровый – собрать команду прагматичных юристов. Располагая мэтрами юриспруденции вроде Александра Лавриновича и Сергея Кивалова, Виктор Янукович не отказался от приема на работу бывшего главного бютовского юриста Андрея Портнова, благо у того был наготове пакет интересных законов о реформировании судебной системы. Имя автора будущих конституционных изменений остается пока загадкой, безусловно, это продукт коллективного творчества. Весьма вероятно, что в авторском коллективе не последнюю роль играл Виктор Медведчук – кому, как ни вдохновителю политической реформы, разбалансировавшей систему государственной власти, знать механизм обратного хода для возобновления сильной президентской власти.

Совет внешнеполитический – успокоить Европу. Президент старательно демонстрирует на внешнеполитической арене свои реформаторские взгляды, стремится успокоить европейских партнеров-критиков Украины. Правда, если Банковая задумает использовать механизм пролонгации полномочий президента и парламента без проведения новых выборов, это вряд ли встретит одобрение в Старом Свете. Хотя Украину не авансируют обещаниями полноценного членства в ЕС, полностью отворачиваться от нее Европа тоже опасается, понимая, к чему приведет монополизация влияния на Киев в исполнении Москвы.

Совет юридический – подчинить своему влиянию суды. Новый закон «О судоустройстве и статусе судей» (привет от Андрея Портнова), перетряхивание Конституционного Суда и показательно-решительные действия Высшего совета юстиции позволяют говорить о тесном взаимодействии президентской команды и судебной ветви власти. Трудно представить, что в современной Украине найдется судья, способный противостоять государственной машине.

Совет конструктивный – приручить парламент и правительство. Наверное, только знатоки конституционного права да гурманы от политики помнят, что Украина является парламентско-президентской республикой, где Верховная Рада и Кабинет Министров являются главными игроками. Ни Владимир Литвин, ни Николай Азаров не позволяют своими действиями усомниться в том, кто настоящий хозяин в Украинском доме. Владимира Михайловича, вероятно, держат на «крючке Гонгадзе», а Николай Янович по жизни рад услужить Виктору Федоровичу.

Совет ключевой – отмораживайся, не то проиграешь. Властной команде для достижения поставленной цели необходимо игнорировать доводы здравого смысла, общественное мнение и сам факт спиралевидного развития исторического процесса, опираться исключительно на политическую целесообразность и стремление понравиться Лидеру, угадав его тайные желания. И тогда она сможет переписать Конституцию.

P.S. Пожалуй, главный совет – быть готовыми, что для достижения заветной цели может не хватить нескольких голосов. Проверено Леонидом Кучмой.

Евгений Магда