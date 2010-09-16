Губернатор: Сумщина на высшем уровне организует автопробег президентов

В Сумской области на наивысшем уровне организуют автопробег Президентов Украины и России Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА по территории области.

В этом заверил ИМК губернатор Сумской области Юрий ЧМЫРЬ.

По его словам, область очень ответственно готовится к визиту, и уже сейчас учтены все нюансы.

"Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ за рулем автомобилей примут участие в автопробеге по территории Украины и России. С нашей стороны все будет организовано на наивысшем уровне, поэтому мы уверены, что участники автопробега останутся довольны", - отметил Ю.ЧМЫРЬ.

Как сообщили в свою очередь в Сумской ОГА, на днях губернатор Ю.ЧМЫРЬ провел выездное рабочее совещание в Глуховском районе (Сумская область) по вопросам подготовки и проведения совместного украинско-российского автопробега по территории области. На совещании рассмотрено состояние выполнения рабочего плана подготовки визита глав государств.

Губернатор Сумской области в комментарии агентству отметил: "Такие мероприятия способствуют укреплению дружеских торгово-экономических отношения между народами. Главным для жителей соседних областей станет обсуждение упрощенных процедур пересечения границы. В первую очередь, это коснется тех людей, которые живут на пограничных территориях и имеют родных в соседней стране. Важно, что обсуждение пройдет непосредственно вблизи границы".

Как сообщалось, в рамках совместного украинско-российского автопробега, посвященного столетию первого автопробега Санкт-Петербург - Киев, 17 сентября этого года в Глухове состоится встреча Президентов Украины и РФ В.ЯНУКОВИЧА и Д.МЕДВЕДЕВА.

В ходе визита главы государств посетят Трех-Анастасиевский собор, Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко, возложат цветы к мемориалу погибшим воинам.