Литвин увидел, что настроения меняются: коалиция может стать больше

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не исключает возможности расширения коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о заявлениях некоторых депутатов от НУ-НС относительно возможности входа этой фракции в состав коалиции.

В.ЛИТВИН отметил, что у него происходят разговоры «с лидерами неформальных групп в Верховной Раде». «У них есть понимание, что нужно брать ответственность всем за страну, но при условиях, что будет сбалансированная политика – внутренняя и внешняя, а главное, что будет взвешенный подход в гуманитарной сфере», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, «сегодня настроения меняются, что позволяет говорить о возможности расширения коалиции».

«Я буду приветствовать любой естественной процесс в Верховной Раде без катаклизмов, который будет давать исключительно результат», - отметил В.ЛИТВИН.

В то же время, отметил председатель ВР, «я не хочу, чтобы у нас в результате этого процесса появились оскорбленные, потому что это позитив в нашу работу не прибавит».