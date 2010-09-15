Кучма рад, что к власти вернулись его люди

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА заметил в украинском обществе стабильность. Как передает корреспондент УНИАН, об этом экс-Президент сказал во время общения с журналистами в Чернигове.

"Заметна стабильность. Главное, чтобы она была в интересах всех, независимо от взглядов и веры", - сказал Л.КУЧМА.

Он назвал позитивным возвращение во власть профессиональных кадров – многих людей, с которыми работал лично. По словам Л.КУЧМЫ, в кадровой политике государства недопустимо, когда министрами становятся молодые люди сразу после института, или возглавляют отрасль экономики страны специалисты, которые имеют опыт руководства небольшим предприятием.

Также позитивным Л.КУЧМА считает работу в одном направлении исполнительной власти и органов местного самоуправления. В частности, он сказал, что недавно был в Днепропетровске и город, по его мнению, меняется к лучшему, дороги ремонтируются. "Мэр, председатель областного совета и облгосадминистрации тянут воз в одном направлении. Делают конкретное дело, потому и есть результат", - подчеркнул бывший Президент Украины.

Бывший Президент возвращаться в политику не собирается. "Я наелся политики", - сказал Л.КУЧМА.

По его мнению, основная проблема украинского политикума в том, что Украина разная. "С цивилизационным расколом между западом и востоком страны ничего нельзя сделать, но надо не играться, а прилагать усилия для объединения", - подчеркнул экс-глава государства.

По словам Л.КУЧМЫ, сейчас он возглавляет фонд "Украина", который занимается издательской деятельностью, помогает одаренным детям и детям с особыми потребностями. Во время пребывания в Черниговском историческом музее имени В.Тарновского, Л.КУЧМА подарил книги, изданные фондом, среди которых "Сломанное десятилетие" собственного авторства и путеводитель по Черниговской области.

Также в музее представители общественной организации инвалидов "Шанс" вручили подарки Л.КУЧМЕ в знак благодарности за поддержку организации. А он, в свою очередь, передал деньги на приобретение компьютера для 23-летнего парня, который, не имея рук от рождения, рисует ногами.