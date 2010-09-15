ЕЦ заявляет об угрозе покушения на своего кандидата в мэры Харькова

Партия “Единый Центр” заявляет об угрозе покушения на жизнь своего кандидата на должность городского председателя Харькова Андрея БЕЛОГРИЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого Центра”, об этом говорится в открытом письме одного из лидеров партии, народного депутата Украины Игоря КРИЛЯ к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Как отмечается в письме, партия «публично объявила о выдвижении кандидатом на должность городского председателя Харькова Андрея БЕЛОГРИЩЕНКО – широко известного на Слобожанщине политика, авторитетного и уважаемого человека. По информации партии, «намерение А.БЕЛОГРИЩЕНКО баллотироваться на пост городского председателя Харькова следует из высокого уровня доверия людей, которые видят в нем выразителя и проводника своих интересов. На сегодняшний день кандидат от “Единого центра” имеет один из наивысших показателей поддержки харьковчан».

В “ЕЦ” считают, что этот факт стал причиной многочисленных проблем в деятельности как А.БЕЛОГРИЩЕНКО, так и областной организации партии.

В частности, “Единый Центр” заявляет о подготовке покушения на жизнь А.БЕЛОГРИЩЕНКО. Как отмечено в открытом письме, «информацию о нанятом в России профессиональном убийце, который имеет задание физического уничтожения кандидата, партии сообщили компетентные источники в правоохранительных органах Харьковской области. Они получили подтверждение таким преступным планам в ходе оперативно-розыскных мероприятий, причем заказ этой грязной операции сделан из Харькова».

Партия “Единый Центр” также напоминает Президенту, что недавно был убит член “ЕЦ”, депутат Львовского областного совета, главный врач Пустомитовской районной больницы 55-летний Ярослав Федина. «По странному стечению обстоятельств, смерть постигла его после объявленного намерения снова баллотироваться в депутаты», - говорится в письме.

В “ЕЦ” отмечают, что «информацию о подготовке заказного покушения на А.БЕЛОГРИЩЕНКО дополняют многочисленные анонимные угрозы в его адрес. Кроме того, отдельные «доброжелатели» из чиновнических кабинетов настойчиво советуют ему свернуть активность и отказаться от намерений баллотироваться на городского председателя Харькова».

“Единый Центр” также обвиняет нынешнюю местную власть Харькова в «различных препятствиях и запретах» деятельности партии в области. В частности, в том, что «областное Управление юстиции по бессмысленным причинам отказывается зарегистрировать смену руководства областной организации, хотя согласно закону не имеет на это права».

В связи с вышеизложенным, “Единый центр” призывает Президента как гаранта Конституции, прав и свобод человека вмешаться в ситуацию вокруг А.БЕЛОГРИЩЕНКО и деятельность партии в Харьковской области.