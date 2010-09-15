Депутаты просят Литвина снять Гриценко с поста председателя Комитета

Группа народных депутатов Украины обратилась к Председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ с просьбой отозвать Анатолия ГРИЦЕНКО с должности председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, в соответствии со статьей 7 Закона Украины “О комитетах Верховной Рады Украины”.

Об этом говорится в письме к В.ЛИТВИНУ, который подписали депутаты Олег ЧЕРПИЦКИЙ, Игорь САВЧЕНКО, Петр КУЗЬМЕНКО и Владимир ИВАНЕНКО.

Как сказано в документе, копия которого передана УНИАН, “основанием для такого обращения послужило систематическое нарушение А.ГРИЦЕНКО норм Регламента ВР, допущение им существенных недостатков в подготовке комитетских заседаний, неединичных случаев игнорирования мнением народных депутатов Украины и не обеспечение надлежащего ведения организационной работы по вопросам взаимодействия Комитета с другими комитетами ВР и органами исполнительной власти”.