Как киевляне оценивают пертурбации в столице (опрос Центра Разумкова)

Почти две трети киевлян (63,7%) считают, что события в Киеве развиваются в неправильном направлении.

Об этом сообщил УНИАН директор социологической службы Центра Разумкова Андрей БЫЧЕНКО, ссылаясь на результаты опроса, проведенного Центром Разумкова в столице.

Противоположного мнения придерживаются только 13,1% респондентов, а почти четверть (23,2%) опрошенных не смогли определиться с ответом на вопрос.

Результаты опроса свидетельствуют, что большинство киевлян (55,8%) считают, что районные советы в городе Киеве нужны. Противоположного мнения придерживается около четверти (25,2%) опрошенных, остальные респонденты не смогли определиться с ответом на вопрос.

А.БЫЧЕНКО отметил, что наиболее однородным является общественное мнение относительно того, кто должен быть председателем исполнительной власти в Киеве. Подавляющее большинство киевлян (83,1%) считают, что председателем КГГА обязательно должен быть избранный на выборах городской председатель, и только 6,8% считают, что председателя КГГА должен назначать Президент Украины по своему усмотрению. 10% респондентов не дали ответа на вопрос.

*** Телефонный опрос проведен социологической службой Центра Разумкова с 10 по 12 сентября 2010 года в городе Киеве. По случайной выборке опрошено 408 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 5%.