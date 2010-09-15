Кого из политиков поддерживают сейчас киевляне (опрос)
Данные Центра Разумкова
Среди политиков наибольшую поддержку киевлян имеет Виталий КЛИЧКО.
Об этом УНИАН сообщил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей БЫЧЕНКО, ссылаясь на результаты проведенного Центром в Киеве опроса.
В частности, каждый четвертый опрошенный (25,4%) полностью поддерживает действия В.КЛИЧКО, еще почти столько же (23,6%) – частично. Не поддерживают его деятельность 41,4% опрошенных.
Полностью поддерживают деятельность Сергея ТИГИПКО 18,8% опрошенных киевлян, Анатолия ГРИЦЕНКО - 16,4%, Юлии ТИМОШЕНКО - 15,4%, Виктора ЯНУКОВИЧА - 14,4%, Арсения ЯЦЕНЮКА - 14,0%.
Каждый десятый киевлянин полностью поддерживает деятельность Николая АЗАРОВА (10,4%) Виктора ПИЛИПИШИНА (10,1%) и Александра ПОПОВА (9,9%). При этом эксперт отметил, что А.ПОПОВ является наименее известным среди приведенных политиков: его не знают 14,9% опрошенных.
Чрезвычайно низкий уровень поддержки имеет Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ: полностью поддерживают его деятельность 2,3% респондентов, а отдельные действия – 2,8%. Не поддерживают деятельность Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО 91,3% киевлян, сообщил А.БЫЧЕНКО.
Он отметил, что почти половина опрошенных (48,2%) киевлян считают, что сейчас реально руководит Киевом А.ПОПОВ. 9,4% респондентов считают, что Киевом реально руководит Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. 7,0% респондентов склоняются к мысли, что они оба руководят Киевом, 16,3% отметили другое, а 19,1% колебались с ответом на вопрос.
Оценивая деятельность А.ПОПОВА по 5-балльной шкале, чуть меньше половины (44,9%) опрошенных не смогли оценить ее, отметил А.БЫЧЕНКО. Среди тех, кто смог оценить эту деятельность, средняя оценка составила 3 балла.
***Телефонный опрос проведен социологической службой Центра Разумкова с 10 по 12 сентября 2010 года в Киеве. По случайной выборке опрошено 408 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 5%.