108 ученых всех университетов мира подписали письмо-протест в СБУ

108 европейских, украинских и американских ученых, представляющих академическое мировое сообщество, подписали письмо в поддержку историка, директора музея-мемориала „Тюрма на Лонцкого” Руслана ЗАБИЛОГО.

В переданном УНИАН письме, в частности, отмечается, что “многие из нас подписывают эту петицию, несмотря на то, что мы никак не соглашаемся с той политической линией, сторонником которой является Руслан ЗАБИЛЫЙ, и с его взглядами на украинскую историю. Решительно выступая против политизации истории, которая стала особенно заметной в последние годы, во время «помаранчево-бело-голубых» дебатов, мы, однако, убеждены, что успех научных дискуссий зависит, прежде всего, от свободного обращения идей и доступа к историческим источникам, пусть какими бы контроверсионными они были”.

В обращении, подписанном учеными из Колумбийского, Гарвардского, Кембриджского университета, а также университетов Канады, Германии, Польши, Австрии, Венгрии и других стран, отмечается: “Действительно демократическая и независимая Украина должна знать всю правду о своей истории и способствовать свободному ее изучению. Такое исследование истории может происходить лишь при условии широкого доступа к украинским архивам. Учитывая факты, имевшие место в прошлом, – запрет на допуск к архивам и библиотекам, преследование других взглядов, запрет академической свободы, изоляция Украины от международного академического сообщества, – каждое украинское правительство должно быть особен внимательным, чтобы не допустить возрождения подобной практики”.

Именно поэтому, отмечают ученые, преследование “Р.ЗАБМЛОГО сигнализирует о возвращении к грустной и опасной практике тоталитарного прошлого. Мы считаем этот инцидент особо тревожным на фоне предыдущих незаконных действий СБУ относительно академического сообщества и гражданского общества, которые начались в Украине с приходом новой власти”.

Как сообщал УНИАН, историка Р.ЗАБИЛОГО 8 сентября задержали в Киеве работники СБУ. Его обвинили в том, что он якобы хотел передать третьим лицам материалы, представляющие государственную тайну. У Р.ЗАБИЛОГО изъяли персональный ноутбук и цифровые носители.

Также СБУ провела обыск в кабинетах работников музея “Тюрьма на Лонцкого” во Львове, где изъяла два ноутбука, один жесткий диск, бумажные копии исторических документов, а также видеосвидетельства диссидентов, записанные исследователями на протяжении 2009-2010 годов.

9 сентября СБУ распространила сообщение о том, что Службой безопасности Украины возбуждено уголовное дело по факту приготовления к разглашению сотрудником СБУ сведений, представляющих государственную тайну.

«Установлено, что сотрудник СБУ Р.ЗАБИЛЫЙ с целью передачи третьим лицам несанкционированно собрал сведения, представляющие государственную тайну. 8 сентября 2010 года по прибытии из Львова в Киев он был задержан с этими сведениями. Теперь устанавливается круг лиц, которым предназначалась указанная информация».