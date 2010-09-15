Яценюк - о числе своих представителей в ТИК: Бог помог

Партия «Фронт Змін» будет защищать волеизъявление граждан Украины на выборах в местные советы. Об этом заявил на пресс-конференции в Полтаве лидер партии Арсений ЯЦЕНЮК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта Змін”, комментируя информацию о том, что «Фронт Змін» по результатам жеребьевки будет иметь больше всего среди непарламентских партий представителей в теризбиркомах, А.ЯЦЕНЮК сказал: «Бог помог. В этом моменте был элемент везенья, но правда и то, что «Фронт Змін» имеет очень разветвленную структуру по всей Украине».

Он подчеркнул, что во время последних выборов Президента Украины в «Фронте Змін» 95 тысяч человек работали членами и наблюдателями на территориальных избирательных участках, а на местных выборах у партии будет около 30 тысяч представителей в ТИК. По его словам, кроме того, есть мощная юридическая группа – за каждой областью, районом, городом закреплен юрист. «Мы понимаем, что фальсификации будут. Недаром провластная коалиция приняла такой избирательных закон, согласно которому она получает большинство в ТИК при любых условиях. Кроме того, согласно этому закону, решение теризбиркома не может быть обжаловано в суде», - подчеркнул политик.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что «Фронт Змін» готов защитить свой результат на выборах.” Мы будем бороться и защищать тот выбор, который сделают украинские граждане».