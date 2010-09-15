Нардеп: если 20 тысяч верующих - проблема, то что будет на Евро-2012?

Народный депутат, президент Украинского еврейского комитета Александр ФЕЛЬДМАН считает, что Украине необходимо развивать систему безопасности массовых мероприятий с участием иностранных туристов.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе депутата.

Принимая во внимание инциденты в ходе недавнего визита паломников-хасидов в Умань, А.ФЕЛЬДМАН отметил, что Украина не готова к проведению многолюдных мероприятий с участием иностранцев, что чрезвычайно актуально в канун Евро-2012.

«Если есть проблема с тем, что в одном месте собирается 20 тысяч верующих, то давайте представим себе, во что может превратиться приезд сотен тысяч футбольных болельщиков в один из украинских городов? Нужно серьезно развивать это направление общественной безопасности», - акцентировал А.ФЕЛЬДМАН.

Он подчеркнул, что Украина, «в отличие от других стран, пока не имеет опыта обеспечения безопасности для огромного количества людей», но благотворительный Фонд Александра Фельдмана и ряд общественных организаций готовы оказать помощь государству в подготовке правоохранительных органов к работе с иностранцами, в информировании туристов об особенностях поведения в Украине, а также в подготовке местных властей к проведению мероприятий в рамках Евро-2012.

А.ФЕЛЬДМАН также напомнил, что вскоре вступает в силу соглашение об отмене визового режима между Украиной и Израилем, и взаимный обмен туристами увеличится.