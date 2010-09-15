Кучма начнет собирать вещи для музейной экспозиции о себе

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА подарил Черниговскому историческому музею имени В.Тарновского книги, изданные его фондом "Украина", и пообещал передать некоторые собственные вещи для экспозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, бывший Президент посетил исторический музей в Чернигове по приглашению руководства и коллектива музейного заведения.

Л.КУЧМА признался, что никогда не был в Черниговском историческом музее и ему из-за этого стыдно.

"Мне стыдно, что за все годы не был в музее. Власть черниговская стремилась, по-видимому, другие места показывать", - сказал он. Л.КУЧМА подчеркнул важность исторических музеев в изучении истории, научной работе и сохранении духовного и материального наследия предыдущих поколений.

"Если не знаем истории, не имеем будущего. А что плохо знаем историю, так это видно из политической жизни", - констатировал бывший Президент страны.

Во время пребывания в Черниговском историческом музее имени В.Тарновского Л.КУЧМА осмотрел несколько выставок, а также интересовался возвращениям ранее вывезенных коллекций, в частности, из России. Он подчеркнул, что это сложная вещь, но вопрос необходимо ставить на всех уровнях.

"Где любовь, дружба и уважение между народами, если ценности, которые помогут изучить нашу историю, не возвращают и находятся за пределами Украины", - заметил Л.КУЧМА.

Директор Черниговского исторического музея Сергей ЛАЕВСКИЙ отметил, что музей стремится больше всего собрать материалов о людях, которые творили и творят историю, среди черниговчан, причастных к современному созданию государства, почетное место принадлежит известному земляку, Президенту Украины (1994-2004) Л.КУЧМЕ. Поэтому С.ЛАЕВСКИЙ обратился с просьбой к гостю передать некоторые личные вещи в коллекцию музея. Л.КУЧМА заметил, что в свое время предоставлял вещи в экспозиции киевских музеев, но не оставит вне поля зрения и свои земляков, тем более, что коллекция Черниговского исторического музея является одной из самых богатых в Украине.