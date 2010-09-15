Азаров обещает не пускать на госслужбу чиновников-коррупционеров

С целью усиления ответственности чиновников за коррупционные правонарушения правительство примет соответствующий порядок, который вступит в силу одновременно с Законом «О принципах предотвращения и противодействия коррупции».

Об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ во время заседания Кабинета министров, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина.

«Мы не только возьмем на контроль увольнение с работы лиц, которые совершили коррупционные действия, в связи с привлечением их к ответственности за коррупционные правонарушения, но и проследим, чтобы такой гражданин больше никогда не попал на государственную службу», - сказал глава правительства, отметив, что это касается представителей как центральных и местных органов исполнительной власти, так и местного самоуправления.

По словам премьера, такой порядок является общепризнанной практикой. По мнению Н.АЗАРОВА, чиновники должны четко осознавать, что второго шанса работать на государственной службе тем, кто пойман на коррупции, государство не даст.