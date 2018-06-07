Почему Хорошковский оберегает от народа архивы НКВД?

Служба безопасности, кроме как уничтожать документы, подслушивать и подсматривать за историками, ни на что не способна... СБУ обслуживает интересы ФСБ... С Януковичем может случиться то же, что и с Кучмой... Недавно Служба безопасности Украины опять отметилась. Нет, не разоблачением суперопасных преступников, не спасением страны от какого-то внешнего врага. СБУ задержала научного работника, директора Национального музея мемориала памяти жертв оккупационных режимов “Тюрьма на Лонцкого” Руслана Забилого, и возбудила против него уголовное дело. Вроде бы этот гражданин «осуществлял подготовку к рассекречиванию государственной тайны», которая касается деятельности ОУН-УПА. Кроме того, СБУ провела обыск в самом музее и изъяла видеосвидетельства диссидентов, которые там хранились.

Странно как-то выходит. Пришедшая к власти команда как может старается охаять деятельность УПА, но рассекретить архивы, чтобы подкрепить свои обвинения фактами и документами, не хочет.

А может, среди тех документов есть что-то такое, что совсем не свидетельствует о мифических злодеяниях УПА?

Мы спросили экспертов, почему Служба безопасности не заинтересована в снятии грифа «Секретно» с архивов о деятельности ОУН-УПА и НКВД-КГБ?

Анна Герман, заместитель главы Администрации президента Украины: БУДЕТ ПЛОХО, ЕСЛИ СБУ НЕ БУДЕТ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ СВОИХ ИНСТРУКЦИЙ Считаю, это вопрос к прошлым руководителям СБУ, к политикам и к власти, которая не сделала всего для того, чтобы вопросы, которые должны изучать историки, а не СБУ, были отделены от Службы безопасности, выделены в какой-то отдельный институт. Все эти материалы оранжевая власть должна была передать в Институт национальной памяти, чтобы ими занимались историки. Меня удивляет, почему она этого не сделала.

Это все вопрос истории. И сегодня их нужно рассматривать именно так.

Работник Службы безопасности (музей, возглавляемый историком Забилым, находится в структуре СБУ) пробовал вынести информацию, которая, по их инструкциям, закрыта, потому СБУ и решила с этим разбираться. Нужно отделить зерна от плевел...

Потому что, знаете, есть служебные инструкции, есть закон (о государственной тайне). Против закона и инструкций идти нельзя. Думаю, будет плохо, если Служба безопасности не будет придерживаться своих инструкций и не будет карать своих работников за их нарушение.

Единственное, на что оказалась способна оранжевая власть, – осудить Сталина за Голодомор и тех сталинских соратников, которые уже умерли. (Смеется. – Авт.).

Насколько важно для общества знать суть рассекреченных архивов? Ну, это риторический вопрос. Общество должно знать свою историю, но государство должно создать все необходимые для этого предпосылки.

Дмитрий Корчинский, публицист: ЗНАЮ РЯД ЖИВЫХ КАГЭБИСТОВ, КОТОРЫЕ ГОРДЯТСЯ СВОИМИ «ПОДВИГАМИ» И КОЛИЧЕСТВОМ РАССТРЕЛЯННЫХ Сейчас СБУ очень тесно сотрудничает со своими коллегами из Федеральной службы безопасности России и системно делает реверансы в сторону ФСБ или выполняет прямые просьбы со стороны российских коллег. Россия очень серьезно относится к ревизии советской версии истории. А СБУ обслуживает интересы ФСБ.

В целом это опасная тенденция. Дело в том, что уничтожение архивных материалов – явление традиционное в Украине. Мы помним пожары 60-х годов, когда сгорел Киевский архив. Это была централизована кампания. Уничтожение и вывоз документов начались в XVIII веке и не прекращалась до сих пор. Вполне возможно, что большое количество украинских архивов, особенно центрального аппарата и местных управлений КГБ оказались в Москве. И мы не знаем, какие там происходят с ними манипуляции. Думаю, ряд документов и в настоящее время передается в Москву.

Кагэбисты очень живучие. Я знаю целый ряд людей, очень бодрых старичков – по 80-90 лет – которые и не собираются умирать. Они до сих пор гордятся своими «подвигами» и количеством расстрелянных.

Также остатки корпоративной этики в спецслужбах принуждают именно к такому поведению. То есть считается недопустимым раскрытие секретных сотрудников: стукачей, агентуры и офицеров, которые были задействованы в разных спецоперациях, репрессиях.

Украинский филиал КГБ не был разогнан, не была сформирована новая спецслужба. Работники сидели в тех же кабинетах... А нужно было создать новую спецслужбу, с нуля. Этого сделано не было, и сегодня мы имеем Службу безопасности, которая, кроме как уничтожать документы, подслушивать и подсматривать за историками, ни на что не способна.

Для общества крайне важно знать, кто расстреливал, кто репрессировал. Потому что все наши утверждения, основанные на воспоминаниях наших родителей и дедов относительно массовых репрессий, часто не имеют надлежащего документального подтверждения. А теперь уже и не могут иметь, потому что многое было уничтожено.

Часто мы даже не представляем масштаба того, что происходило. Считается, что только в Бикивнянском лесу закопано 120 тысяч людей, расстрелянных в Октябрьском дворце в 30-ые годы. Их туда трамваем вывозили.

Таких мест захоронения в Киеве еще несколько: в районе ВДНХ, в Бабьем Яру, который был наполнен трупами еще задолго до немцев. Вся Украина покрыта массовыми захоронениями убитых людей в 20-х, 30-х, 40-х и в начале 50-х годов. Конечно, делать эксгумацию этих миллионов убитих не стоит, однако знать, сколько их было – нужно. Также тяжело определить кем они были убиты. Например, в Бикивне – более-менее ясно, потому что в большинстве черепов есть небольшие отверстия от пуль, выпущенных из пистолета ТК – маленького генеральского оружия, чтобы мозги не забрызгивали помещение.

История – оружие в политической полемике. Без документов наши противники могут утверждать, что вообще никаких репрессий не было. И мы и в дальнейшем будем проигрывать в идеологической войне, которая ведется при участии России.

Мирослав Попович, академик, директор Института философии НАНУ: СБУ ЗАНИМАЕТСЯ ПРАКТИКОЙ, СВОЙСТВЕННОЙ ТОТАЛИТАРНЫМ РЕЖИМАМ

По международной практике, секреты высшего государственного уровня перестают быть секретами через тридцать лет. В любом случае те тайны, которые связаны с войной, должны быть освобождены от грифа «секретно» уже давно.

Мне тяжело сказать, какими рассуждениями руководствовалась СБУ, когда задерживала историка из Львова. По-видимому, это была лишь попытка напомнить, что существует такой орган и, мол, смотрите внимательно. То есть что есть такая серьезная организация, которая смотрит и все фиксирует. По-другому я не могу объяснить такие действия. Это же несерьезно с их стороны.

Все понимают, что речь идет об идеологических вещах. Но это абсолютно неприемлемо, в демократическом обществе так не делается. Такие жесты СБУ являются угрозой для свободы, которая еще не окрепла.

То, чем занимается сегодня СБУ, – практика, свойственная тоталитарным режимам.

Безусловно, это опасно, потому что мы же, кроме всего прочего, двигаемся в сторону однопартийной системы, при которой все непровластные политические партии будут гарниром, а Партия регионов будет чем-то вроде Единой России или КПСС.

Я противник так называемой люстрации: но вина каждого должна быть установлена. Речь идет не о тех, кто носил партийные билеты – многие их носили, - но одни оставались порядочными людьми, а другие делали подлости. И этих лиц, усилиями которых, кто-то попал в тюрьму по политическим соображениям, отсидел срок, общество должно знать. О наказании не идет речи, потому что закон обратной силы не имеет.

Леонид Кравчук, первый президент Украины: С ЯНУКОВИЧОМ МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ ТО ЖЕ, ЧТО И С КУЧМОЙ Главная забота СБУ в том, чтобы не рассекретили очень много фамилий. Потому что, возможно, эти фамилии находятся в активной политической жизни: являются родственниками, родителями современных политиков, бизнесменов, публичных людей.

Все документы должны быть рассекречены, потому что если мы страна цивилизованная, то не можем не рассекречивать исторических фактов. А если лишь порциями будем выдавать исторические факты, которые выгодны СБУ или тем хозяевам, которые стоят за СБУ, то будем иметь однобокую историю.

Как это какая-то партия может определять, что из исторических фактов подавать людям, а что скрывать?! Это непристойно, недемократично и нецивилизованно.

Если нынешние коммунисты говорят, что были преступления ОУН-УПА, то и я хочу об этом узнать. Тогда для чего эти преступления УПА скрывать?!

Держа архивы в секрете, СБУ выполняет политическую волю своих вождей. А документы нужно рассекретить без любых купюр и ограничений. Тогда общество поймет современную картину, увидев ее в прошлом. Тут нельзя быть наполовину демократом, наполовину современным человеком, а наполовину – руководствоваться позицией партии. Нельзя находиться физически в Украине, а в голове иметь сталинские идеи.

Сегодня уже не должно быть тайной, кто кого и за что расстреливал.

Мне пока еще тяжело говорить, во что превратилась СБУ, но в стране имеет место тенденция к внедрению недемократических форм управления, когда СБУ преследует человека (директора исторического музея «Тюрьма на Лоцкого»), берет его под стражу или позволяет себе какие-то намеки, кому-то звонит, кого-то предупреждает, угрожает, намекает. Это значит, что спецслужбам разрешено то, что не должно быть разрешено.

Я был во многих странах мира. Там осуществляется очень сильный контроль за службами безопасности. Не потому что они такие плохие, а потому, что у них такая работа. Им может быть интересно следить за людьми. И если им это позволить, то они будут делать это даже в отношении тех лиц, кто им это позволил.

Приведу пример. Когда меня избрали президентом, мне определили рабочее место в помещении прежнего ЦК Компартии Украины в кабинете Щербицкого (в настоящее время там администрация президента). Когда мы открыли деревянные панели, то за теми панелями нашли столько проводов, подслушивающих инструментов!.. Я ужаснулся! То есть члена политбюро ЦК КПСС, первого секретаря ЦК Компартии Украины, одно из высших должностных лиц в Советском Союзе слушали в Москве.

Хочу сказать, что с Януковичем может случиться то же, что и с Кучмой (речь идет о записях майора Мельниченко. - Авт.).

Тут не должно быть каких-то скользких поручений. СБУ, как любой правоохранительный орган, не может получать недемократических поручений от власти. Потому что одно незаконное поручение дает ей право делать десять незаконных.

Я имел беседу с Леонидом Кучмой, да и с другими высокопоставленными лицами, – все в один голос сказали, что больше всего они все остерегаются, – это нашей Службы безопасности.

Опросила Оксана Климончук