В НУ-НС говорят, что принимать решение о вступлении в коалицию некому

Народный депутат от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” член партии “Наша Украина” Андрей ПАРУБИЙ называет безосновательными заявления его коллеги по фракции Давида ЖВАНИИ о возможном решении НУ-НС о вхождении в коалицию.

Об этом он заявил сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН.

«Такие заявления – это попытка набить себе цену перед провластной коалицией, что он, мол, может обеспечить большинство во фракции для вхождения в коалицию”, - сказал А.ПАРУБИЙ.

По его словам, соответствующие разговоры исходили от ряда политиков “типа ЖВАНИИ” очень давно, однако до сих пор они не увенчались успехом. “В нашей фракции нет голосов для того, чтобы вступать в коалицию. В нашей фракции большинство людей патриотически-государственнического характера, которые воспринимают Партию регионов и ее политику в Украине как оккупационной администрации, а не украинской власти”, - добавил народный депутат. А.ПАРУБИЙ отметил, что, такие политики как Д.ЖВАНИЯ должны нести ответственность перед своими избирателями, но говорить, что таких политиков во фракции большинство это неправда.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от парламентской фракции НУ-НС Давид ЖВАНИЯ прогнозирует, что в ближайшее время НУ-НС может принять решение о присоединении к коалиции.