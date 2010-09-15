В Украину едет Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств

15-18 сентября в Украине с визитом будет находиться Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кнут ВОЛЛЕБЕК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

Ожидается, что состоятся его встречи с председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ, в Администрации Президента Украины, с министром иностранных дел Константином ГРИЩЕНКО, руководством Минюста, Минобразования, Минкультуры, Госкомнацрелигий, в комитете ВРУ по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений. В ходе встреч планируется обсудить вопросы законодательного регулирования в Украине вопросов обеспечения прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, в том числе вопросы языковой политики, а также статус и права ранее депортированных лиц. Также будут рассматриваться вопросы, связанные с состоянием обеспечения прав этнических украинцев в других государствах. Кроме того, Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств посетит Крым, где проведет встречи в Совете Министров АРК, Верховной Раде АРК и с общественными организациями полуострова.

«Украина всегда поддерживает открытый и конструктивный диалог с ОБСЕ по вопросам обеспечения прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, как в нашем государстве, так и за его пределами», - сказал А.ДИКУСАРОВ.