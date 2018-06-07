Была премьер – а стала мэр?

«Молодая команда» в Киеве не смогла всего разворовать... Выборы в столице возможны, если Черновецкий подаст в отставку... До экстренной эвакуации за границу готов и он сам, и его семья... Есть ли шансы у Тимошенко?.. Говорят, именно этой рифмованной фразочкой политтехнологи БЮТ 2007 года отсоветовали Юлии Тимошенко баллотироваться на должность киевского городского председателя. Показали, как политические оппоненты смогут «доставать» ее снижением статуса как политика общенационального масштаба. В итоге на столичные выборы от БЮТ неохотно пошел заведомо непроходной Александр Турчинов.

Но времена изменились, и, похоже, окружение Юлии Владимировны всерьез задумывается над такой возможностью. «Регионалы» прут бульдозером – здесь уже не до статуса, нужен надежный причал. И Киев полностью мог бы стать таким политическим убежищем для Юлии Тимошенко.

Не потому ли депутат Киеврады от фракции БЮТ - "Батькивщина" Александр Бригинец заявил в интервью одном из изданий, что его шефиня может претендовать на должность мэра Киева – и более того, имеет все шансы стать столичным городским председателем? Известно, что Бригинец «вхож» в ближайшее окружение Тимошенко и дружит с ее советником Олегом Медведевым.

Столица полностью могла бы стать «плацдармом» для будущих политических боев с Партией регионов. Во-первых, это очень удобная площадка для информационной работы. В условиях информационной блокады со стороны власти его значение трудно переоценить. Должность мэра Киева открывает здесь достаточно широкие возможности – и не только на уровне самого города.

Во-вторых, несмотря на все те изменения к законодательству о столице, которые приняла (и еще, вероятно, примет) правящая коалиция, мэрство в Киеве будет давать и вполне материальные дивиденды. Даже при разделении должностей мэра и главы КГГА у Киеврады сохранятся достаточно большие возможности в принятии решений по землеотводам, приватизации коммунальных объектов и т.п. «Молодая команда» не смогла всего разворовать. А средства «на политику» для Тимошенко в условиях прогрессирующего «отпадения» главных спонсоров БЮТ (чего только Богдан Губский стоит! А Жеваго, а Васадзе...) очень и очень нужны...

В-третьих, контроль над Киевом чрезвычайно важен для политического ренессанса, о котором мечтает Юлия Владимировна. Конечно, Украина – не Франция, демократии у нас кардинально меньше, чем у французов в 70-е годы прошлого века, но шансы на повторение истории Жака Ширака все равно остаются. Как известно, тот баллотировался на должность президента, будучи оппозиционером и мэром Парижа – и выиграл выборы. В конечном концов, именно в Киеве произошел неожиданный для многих Майдан.

Однако если такой план на политическую игру и разрабатывается в штабе БЮТ, на пути к его реализации стоят весьма серьезные преграды. Если ждать очередных выборов Киеврады и мэра столицы, то до 2012 года всякое может произойти. Каких-то послаблений от «регионалов» нечего и ожидать, можно и не «дожить» (в политическом смысле) до этих гонок.

Выборы нужны просто сейчас. А это возможно лишь при одном условии – если сегодняшний призрачный мэр Леонид Черновецкий подаст в отставку. Тогда по закону сразу объявляются внеочередные выборы киевского городского председателя. Но возникает закономерный вопрос: зачем «космическому мэру» такие хлопоты?

Конечно, новая власть жмет на его «молодую гвардию», открывает дела, обыски проводит. Видимо, червячок мести сильно точит отнюдь не толстовскую душу Черновецкого. Подложить ПР на прощание свинью – и быстро лететь в Монако или Хайфу. Поскольку в Украине вряд ли уже будет место для «предателя».

При всей своей внешней девиантности Черновецкий человек системный и способен просчитывать шаги. Да, источники в его окружении подтверждают, что к экстренной эвакуации готов и он сам, и его семья. Активы переведены, следы подметены, даже вещи собраны. Но так ли уж радует Леонида Михайловича перспектива бежать через границу, как Остап Бендер в классическом произведении Ильфа и Петрова?

И где потом в случае чего «прятаться» от «проклятой сигуранцы», то есть Интерпола? Ведь в Украине Медведько и Могилев по команде с Банковой откроют уголовные дела, начнут «копать». И почему-то думается, накопают много всего. И передадут накопанное международным стражам порядка. В нынешней ситуации даже к Бакаю с Белоконем в Белокаменную не поедешь – выдадут. Теперь же не Ющенко Украиной правит.

В глобализованномм мире не очень и спрячешься. Нанимай потом дорогущих юристов и строй из себя «политического».

Поэтому для такого шага Черновецкому нужная серьезная и реальная мотивация.

Деньги? Их, конечно, и миллиардеру всегда мало, но их потом начнут отбирать, а самого – преследовать. Некому прикрывать и защищать. Да и в конечном счете откуда сейчас у Тимошенко серьезные деньги? А если будет что-то обещать на будущее (поддержку, защиту, должности и т.п.), то ничьим обещаниям Леонид Михайлович, похоже, давно не верит.

Поэтому кажется, что вероятность добровольной отставки Леонида Черновецкого низка. (Кстати, Тимошенко гневно опровергла наличие таких договоренностей с Леней Космосом). А к 2012 году неуверенное будущее в Украине ожидает и падишахов, и ишаков.

Депутат Киеврады от Блока Кличко Валерий Карпунцов имеет смелость заглядывать на два года вперед и считать, что мэром Киева может стать именно Виталий Кличко. Однако новоиспеченный первый замглавы Госагентства по управлению национальными проектами делает и реверанс власти, высоко оценивая шансы Попова. “К 2012 году он будет очень сильным конкурентом. Партия регионов будет проводить имиджевую политику”, - говорит Карпунцов.

Будет видно, кому светит мэрство в Киеве в 2012 году. Но если тот альянс между ПР и Блоком Кличко, который наметился в последнее время (вспомним голосование Киеврады об отмене райсоветов), будет реализован, шансы Юлии Тимошенко возглавить представительский орган столичного общества еще больше снизятся.

Николай Писарчук