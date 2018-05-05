В ответ на роспуск парламента Кабмин устроил ночное шоу достижений

Вчера вечером Президент Виктор Ющенко подписал указ о роспуске парламента. В связи с этим состоялось экстренное заседание кабмина, на котором побывал наш корреспондент.

Весело прошло ночное экстренное заседание Кабмина, посвященное роспуску Верховной Рады. В той части зала, где сидел министр иностранных дел Арсений Яценюк, царило радостное оживление. Министры (без пяти минут – без коалиции), ожидая прихода премьер-министра, состязались в остроумии, неосторожно пытаясь сделать мишенью своих острот Яценюка.

– Недолго, Арсений, ты был министром, – сказал Яценюку министр социальной политики Михаил Папиев.

– Миша, – озабочено ответил Яценюк, – тебе ж, наверное, паспорт нужен и виза, ты обращайся.

– Злой ты, – засмеялся Папиев и продолжил, – Арсений Петрович, а ведь Тимошенко к власти придет…

– Ой, прячься, Миша, прячься.

– А он разве не платил налоги? – спросил кто-то…

– Платил, но немного…

– Арсений Петрович, а сегодня полнолуние, – обратился к президентскому любимчику Яценюку премьерский любимчик Шуфрич.

– Кто-то завоет, – тут же нашелся Яценюк. – Душевно так завоет.

Появился министр внутренних дел Василий Цушко, который с напускной грозностью спросил Яценюка, где министр обороны, готовит ли он танки.

– Да, – бодро отрапортовал Яценюк, – танки, самолеты, вертолеты и баллистистические ракеты.

– Хотел бы я быть министром иностранных дел, – попытался приструнить Яценюка вице-премьер Николай Азаров.

– А как бы я хотел стать первым-вице…, – в тон ему отвел Яценюк.

Станислав Николаенко картинно объявил, что ему звонил старенький учитель, который сказал, что если четыреста миллионов, которые хотят пустить на выборы, выдадут всем пенсионерам, то они приедут в Киев – протестовать.

– Домовились, – серьезно сказал Азаров.

– Арсений, а когда теперь в Москву визит? – с полуулыбкой спросил Андрей Клюев (намекает, что никогда. – Авт.?).

– Не знаю, завтра будем уточнять, – впервые серьезно ответил министр иностранных дел.

– Арсений Петрович, у вас всегда так весело заседания Кабмина проходят? – поинтересовалась я.

– Да. А у Еханурова, как весело было. Так мы тут с отдельными министрами уже в четырех правительствах посидели.

– И не грустно вам с этой компанией расставаться?

– Честно?

– Да.

– Нет.

Появился министр юстиции Александр Лавринович.

– Александр Владимирович, я вот уже по горячим следам прослушала комментарии экспертов. Многие из них считают, что ради торжества права можно пожертвовать недостатком формальных оснований…

– Целой страной можно пожертвовать? – громко спросил Лавринович.

Этой тональностью – спасения страны и ролью ее спасителей – был проникнут дух заседания этого Кабмина. Месиджи всех министров сводились к основному: мы не дадим дестабилизировать ситуацию, мы грудью подопрем экономику этой страны, спасая ее от выборов. Иногда складывалось впечатление, что предстоящие выборы первые и единственные в истории человечества. И, конечно, все в один голос повторяли тезис о неконституционности президентского указа и о том, что Кабмин выполнять его не будет. Министр транспорта Николай Рудьковский обещал не допустить снижения грузо- и пассажирских перевозок, громко сожалел, что не встретился с руководством французских компаний, которые отложили встречу, ожидая решения выборной ситуации (понятно: а зачем им встречаться с министром без пяти минут в отставке?). Министр АПК Юрий Мельник сказал, что, несмотря ни на что, аграрная отрасль работает в плановом режиме, засеяно озимыми на миллион гектаров больше, чем в прошлом году. (Юрий Федорович, простите, но оно еще и взойдет, озимые ведь не в курсе, что в стране дестабилизация. – Авт.).

Министр образования и науки Станислав Николаенко сначала рассказал о бедах украинской школы (всё указ про роспуск виноват. –Авт.) и попросил правительство направить четыреста пятьдесят миллионов гривен в сферу образования, вместо того, чтобы финансировать проведение досрочных выборов в парламент. Может, даже получит эти деньги, Азаров же сказал: домовились.

С интересной инициативой выступил министр промполитики Анатолий Головко. Он тоже пообещал не допустить снижения объемов промпроизводства, и сказал, что нужно обязать райгосадминистрации, органы местного самоуправления и директоров предприятий не выполнять ничьих неконституционных указов. Не имеем права приказывать, попытались просветить министра его коллеги. Потом сам Виктор Федорович сказал, что мы, конечно, не можем никого обязать, но Анатолий Иванович может сделать это сам, по своей инициативе и лично по телефону, посоветовали министру его коллеги.

Министр социальной политики Михаил Папиев напомнил, что Пенсионный фонд, Министерство труда и социальной политики работало 24 часа в сутки и обеспечило направление всех необходимых средств для обеспечения выплаты повышенных с 1 апреля зарплат, пенсий и субсидий. Он торжественно пообещал, что выплаты будут осуществлены. (Конечно, будут, накануне выборов ведь. – Авт.)

По очереди, каждый из министров пообещал спасти вверенную ему отрасль от дестабилизации. Интересным был диалог министра обороны Анатолия Гриценко и министра юстиции Александра Лавриновича. Гриценко заявил, что президентский указ после его обнародования нужно выполнять, и сказал, что Вооруженные Силы находятся в местах дислокации, никуда не перебрасываются. Гриценко подчеркнул, что Вооруженные Силы будут выполнять свои задания согласно закона и исключительно Главнокомандующего и ничьи больше.

– Любые приказы? – ехидно уточнил министр юстиции Александра Лавриновича.

– Я сказал, в рамках действующего законодательства. Если кому-то придет в голову соблазн вывести на улицу силовые структуры, и это будет нести угрозу людям, то Вооруженные Силы будут в соответствии с указами, которые будут приниматься, выполнять роль стабилизирующих войск.

Все правильно. По крайней мере, четко заявленная позиция министра обороны, а не так, как у Нестора Шуфрича, который многозначительно глядя на премьера сказал, что подразделения Министерства чрезвычайных ситуаций готово к выполнению своих обязанностей.

В общем-то, главным заданием этого заседания было продемонстрировать Кабинетом министров свою позицию, четко и по возможности обаятельно показать свой державницкий ум и присоединиться своим постановлением к принятому двумя часа ранее постановлению Верховной Рады. Напомним, что вечером Верховная Рада приняла два постановления. Одно: о предотвращении действий, угрожающих конституционному порядку, общественному спокойствию и стабильности, и второе – о политической ситуации в Украине в связи с объявлением Президентом досрочного прекращения полномочий парламента. Суть обоих постановлений: непризнание и невыполнение президентского указа о роспуске парламента, апеллирование к европейским международным организациям.

В общем-то, слабые попытки примирения двух сторон продемонстрированы были. В самом начале, открывая заседание Кабинета министров, Виктор Янукович сказал, что правительство и коалиция готовы внести изменения в закон о Кабмине, инициированные Президентом, дать законодательную основу отдельным положениям Универсала (какой прогресс, а всего один указ!) и прекратить расширение большинства. Это в обмен на то, что Президент отзовет свой указ о роспуске. Министр обороны и министр иностранных дел изо всех сил пытались смягчить текст правительственного постановления, чтобы оно не содержало оценочных суждений в адрес Президента. И, закрывая официальную часть Кабмина, прощаясь с прессой, Янукович сказал: послушаем, может быть, что-то министр иностранных дел скажет интересное. Но вряд ли министры президентской квоты и премьер о чем-то договорились…

Маша Мищенко