Коммунисты упрекают Тимошенко в том, что она не написала ни одной оперы

Фракция Коммунистической партии Украины призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО отозвать свой указ о роспуске Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на сессии парламента член фракции КПУ Екатерина САМОЙЛИК.

Она отметила, что Президент должен дать возможность «работать правительству национального единства, дать работать парламенту».

Обращаясь к тем, кто поддерживает под стенами парламента коалицию, Е.САМОЙЛИК отметила, что обращается к «седовласым участникам акции поддержки коалиции и конституционного строя в нашем государстве».

«Вы создали города, площади, каналы, улицы, песни, оперы, музыку, а Ю.ТИМОШЕНКО, В.КИРИЛЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО никогда за свою жизнь, в отличие от вас, не создали ни одной талантливой песни, ни одной талантливой оперы, не построили ни одной площади, они сегодня используют то, что вы строили», - отметила Е.САМОЙЛИК.

Она отметила, что «они бесплодны, они не способны делать все, чтобы расцветало наше красивое государство, чтобы вы счастливыми чувствовали себя в нашем государстве».