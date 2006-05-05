Ющенко встретится с Морозом и Тимошенко по очереди

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет встречу с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО в 12.00, а с лидером Социалистической партии Украины Александром МОРОЗОМ - в 13.00.

Об этом УНИАН сообщили в Секретариате Президента.

Как сообщал УНИАН, 4 мая в Вильнюсе В.ЮЩЕНКО сказал, что намерен 5 мая встретиться с лидерами политических сил, которые прошли в парламент.

«На пятое число запланированы встречи с политическими лидерами, где я по графику приму всех, в том числе и Ю.ТИМОШЕНКО, в том числе и А.МОРОЗА, в том числе и Ю.ЕХАНУРОВА, В.ЯНУКОВИЧА, П.СИМОНЕНКО, – тех, кто желает провести соответствующие консультации с Президентом. Я демонстрирую «открытые двери» в этом диалоге и сделаю все, что зависит от меня, чтобы процесс (формирование) коалиции, который, безусловно, находится на финальном этапе, получил новый импульс и был завершен в ближайшие неделю-две», - сказал В.ЮЩЕНКО.