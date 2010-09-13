Кайда: ни один депутат от "Свободы" не перейдет к ПР

Председатель Тернопольского областного совета Алексей КАЙДА не исключает блокирования работы совета, а следовательно - инициирования председателем облгосадминистрации его роспуска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

«В нашей стране все возможно, в том числе и это», - сказал А.КАЙДА, комментируя возможность увеличения провластного межфракционного объединения «Стабильность и реформы» до такого количества, что у представителей демократических сил не будет большинства голосов.

При он этом добавил, что попытки сорвать сессионное заседание представители Партии регионов уже предпринимали 20 августа, когда предстояло рассматривать проект обращения к руководству государства о возвращении Почаевской Лавры в состав Кременецкого историко-архитектурного заповедника.

Тогда, напомнил председатель облсовета, на сессию не пришли члены фракции Партии регионов, Блока Литвина, частично фракции «Единый центр». «УНП тоже не было, только БОБЕРСКИЙ (заместитель председателя облсовета, представитель УНП – УНИАН) рядом со мной сидел. Но мы тогда рассмотрели 40 вопросов. Так что, раз Партия регионов хочет создать провластное большинство облсовета – то пусть создает», - сказал А.КАЙДА.

При этом он заверил, что ни один депутат из фракции ВО «Свобода» не войдет в межфракционное объединение «Стабильность и реформы», которое создали представители Партии регионов. «Наших депутатов там нет и никогда не будет. А что касается других фракций – это уже на их совести и им решать, по которую они сторону баррикад. Возможно, кто-то вступил в это объединение по убеждению, но кто-то - и под давлением. Потому что, скажем, одни заявления, которые мне передали, написаны от руки, а другие - полностью распечатанные шаблоны, там лишь фамилия с инициалами вписана и подпись стоит», - отметил председатель совета.

Отсутствие заявлений в правоохранительные органы от депутатов, на которых оказывается давление, А.КАЙДА объяснил тем, что «кто-то боится, у кого-то рыльце в пушку, а кому-то уже просто все равно, какая власть».

Как сообщал УНИАН, 10 сентября народный депутат, председатель областной организации Партии регионов Орест МУЦ во время пресс-конференции заявил, что до начала местных выборов или сразу после их завершения в Тернопольском областном совете будет создано новое провластное большинство.

8 сентября сообщалось, что все 5 членов фракции Блока Литвина, 12 из 20 депутатов фракции «Единый центр» и один депутат из фракции «Наша Украина» в Тернопольском облсовете вошли в межфракционное объединение «Стабильность и реформы», в состав которого до этого входили лишь депутаты из фракции Партии регионов. 10 сентября к ним добавилось еще восемь депутатов.