Интеллигенция должна объединиться против проекта "Закона о языках"

В Академии наук высшей школы Украины предостерегают, что принятие закона о языках снимет мотивацию к изучению украинского языка и усилит языковое разделение в обществе.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Президиума Академии наук высшей школы Украины.

Авторы заявления считают реальной целью авторов зарегистрированного в парламенте проекта закона "О языках в Украине” - сделать применение государственного украинского языка необязательным, вместо этого создать легальную ситуацию, при которой во всех сферах общественной жизни может безраздельно властвовать русский язык.

В Академии наук высшей школы Украины напоминают, что проектом закона определяется, что "обязательность применения государственного языка или содействия его использованию в той или иной сфере общественной жизни не должны толковаться как возражение или приуменьшение права на использование русского языка и других региональных языков или языков меньшинств". Такое положение, считают в Академии наук высшей школы, является беспрецедентным в мировой практике, поскольку нивелирует именно понятие официального языка, создает ситуацию, при которой каждый гражданин может требовать применения в какой-либо ситуации именно его языка. Реализация такого положения на практике может парализовать работу тех государственных структур, где согласованность и четкость имеет особое значение (армия, диспетчерская служба, службы технического надзора и пр.).

В заявлении отмечается, что отдельная статья закона, посвященная русскому языку в Украине и украинско-российской двуязычности, фактически имеет целью законсервировать ситуацию, которая образовалась в результате столетий реализации государственной политики русификации, когда украинцев вынуждали отказываться от родного языка.

Также в Академии наук высшей школы считают “откровенно фальшивым и политически мотивированным” утверждение авторов законопроекта, что "владение русским языком обеспечивает гражданам Украины широкий доступ к достижениям мировой науки и культуры".

“Во-первых, свыше 98% научно-технической информации в мире сегодня появляется на английском языке; на русский приходится менее 0,1%, и следовательно, он никак не может решить вопрос доступа к мировым научным достижениям. Во-вторых, в Украине сформирована одна из мощнейших школ художественного перевода, и украинцы имеют все возможности приобщаться к классике мировой культуры – от поэм Гомера и до современных кинофильмов – на родном языке», - отмечается в заявлении.

”Таким образом, настоящей целью авторов законопроекта является утверждение статуса русского языка как «окна в мир» для украинцев. Напомним: именно такой была позиция царского правительства, которое Эмским актом 1876 года запретило переводы и научные тексты на украинском языке», - подчеркивают авторы заявления.

В связи с этим Академия наук высшей школы Украины, общественная научная организация, которая объединяет более 300 ведущих научных работников, докторов наук и профессоров, работающих в украинских вузах, призывает украинскую интеллигенцию объединиться с целью недопущения принятия этого пагубного для цивилизованного демократического будущего государства законопроекта.

“Мы призываем научных работников обратиться в парламент и к Президенту с требованием не делать языковую политику заложницей игр недобросовестных политиков. Мы призываем народных депутатов использовать при разработке нового языкового законодательства наработки мировой и национальной науки, что позволит избежать пагубных для Украины ошибок”, - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О языках в Украине", авторами которого является член Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ, лидер Компартии Петр СИМОНЕНКО и депутат от Блока Литвина Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ.