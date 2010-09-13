ТВi подал иск к Нацсовету

Телеканал «ТВi» сегодня подал иск в Окружной административный суд Киева к Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВi, телеканал просит признать недействительным и отменить решение Национального совета № 1276 от 8 сентября 2010 года «Об аннулировании дополнений 1, 5, 6, 6/а, 7, 8 к лицензии на вещание НР № 1021-м от 28.10.2009 г.».

Пресс-служба напоминает, что 8 сентября 2010 года Нацсовет своим решением № 1276 решил аннулировать дополнения к лицензии на эфирное вещание телеканала ТВi (телерадиокомпания «ТелеРадiоСвiт»).

“Телеканал ТВi с самого начала отмечал отсутствие у Национального совета полномочий аннулировать дополнения к лицензиям. Как отмечалось во время заседания Национального совета, где принималось решение № 1276, законодательство не наделяет Нацсовет полномочиями аннулировать дополнения к действующим лицензиям на вещание. В то же время статьей 19 Конституции Украины Национальный совет обязан действовать исключительно в тех пределах полномочий, которые установлены законами Украины. Национальный совет, не обращая внимания на озвученную во время заседания позицию телеканала ТВi, решил выйти за пределы своих полномочий и аннулировать дополнения к лицензии, не имея на это соответствующих правовых оснований”, - отмечают в ТВi.

Таким образом, подчеркивают на телеканале, согласно решению Нацсовета, телеканал ТВi остался с лицензией на вещание, которая является действующей, но которая не содержит целого ряда обязательных дополнений к ней, что прямо противоречит требованиям статьи 27 Закона Украины «О телевидении и радиовещании».

“Кроме того, своим решением Национальный совет решил аннулировать дополнения к лицензии, а затем настоящие аннулированные дополнения привести в соответствие с другими своими решениями. При этом решение № 1276 не содержит никаких правовых объяснений, как можно уже аннулированное дополнение привести в соответствие хотя с чем-нибудь”, - говорится в сообщении.

«Несмотря на опыт борьбы в судебных органах, который приобретен телеканалом ТВi в последнее время, на канале все же надеются, что в этом случае суд вынесет законное решение, в том числе с учетом установленной законом компетенции Национального совета», - отмечает пресс-служба ТВi.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября на своем заседании Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания во исполнение постановления Киевского апелляционного административного суда отменил свои предыдущие решения от 27 января 2010 года об определении победителей конкурса и выдаче лицензии на вещание с использованием свободных телеканалов. Кроме этого, было принято решение об аннулировании двух лицензий на эфирное вещание (телевидение) “5 канала” и аннулировании ряда дополнений к лицензии на вещание телеканала ТВi.

”Мы аннулируем старые дополнения и выдадим новые с теми частотами, которые были в компании до проведения этого конкурса. В трехдневный срок мы сообщаем канал - канал подает заявление, и, учитывая общественный резонанс, на ближайшем заседании рассмотрим эти заявления”, - сказал председатель Национального совета Владимир МАНЖОСОВ.

В свою очередь юрист канала ТВi Юрий КРАЙНЯК выразил возражение относительно такого решения. По его убеждению, Нацсовет превысил свои полномочия, когда аннулировал дополнения к лицензиям.

Справка УНИАН. 8 июня 2010 года Киевский окружной административный суд полностью удовлетворил исковые требования медиа-холдинга U.А. Inter Media Group, отменив решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января 2009 года о результатах конкурса, в соответствии с которым TBi получил 33 частоты, "5 канал" – 26 частот.

30 августа Киевский апелляционный административный суд подтвердил незаконность решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о предоставлении частот телеканалам ТВi и "5 канал".

Телеканал ТВi заявил о намерении обжаловать это решение в Высшем административном суде Украины.