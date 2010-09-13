16 сентября - панихида по погибшим журналистам

16 сентября 2010 года в Киеве во Владимирском соборе (бульвар Тараса Шевченко, 20) состоится панихида в память о журналистах, погибших из-за своей профессиональной деятельности. Начало панихиды в 18.30.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского независимого медиа-профсоюза.

Напомним, 16 сентября исполняется десять лет с тех пор, как исчез основатель “Украинской правды” Георгий Гонгадзе. В этот день журналисты вспоминают всех коллег, погибших из-за своей профессиональной деятельности за годы независимости Украины.