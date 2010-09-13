Публичные дебаты «Развитие инноваций требует госфинансирования»

В четверг, 16 сентября 2010 года, в 19:00 в Киеве состоятся публичные дебаты на тему: «Развитие инноваций требует государственного финансирования».

Организаторы мероприятия: Фонд «Эффективное управление» и компания Intelligence Squared (Лондон, Великобритания).

В публичных дебатах примут участие представители экспертного сообщества, международных организаций, органов центральной и местной власти, бизнеса, образовательной среды.

Спикеры:

председатель Государственного комитета Украины по вопросам науки, инноваций и информатизации, академик НАН Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО,

генеральный директор "Microsoft Украина" Дмитрий ШИМКИВ,

почетный президент АО "УПЭК", народный депутат Верховной Рады Украины IV созыва Анатолий ГИРШФЕЛЬД,

председатель наблюдательного совета компании «Октава Капитал», основатель компаний «Инком» и «Датагруп» Александр КАРДАКОВ,

генеральный директор компании «Элекс» (компания-создатель уникальной анимации для Голливуда, Львов) Алексей СКРИПНИК,

председатель совета директоров группы компаний аэрокосмического сектора промышленности «Каскол» (Россия) Сергей НЕДОРОСЛЕВ.

Модератор дебатов – известный журналист и телеведущий Мустафа НАЙЕМ.