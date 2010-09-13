Завтра в Украину приедет Назарбаев

Завтра, 14 сентября, в Украину с двухдневным официальным визитом прибудет Президент Республики Казахстан Нурсултан НАЗАРБАЕВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, в соответствии с программой визита, в 11.20 состоится официальная церемония встречи Президента Казахстана перед зданием Администрации Президента Украины.

На 11.40 запланирована встреча Виктора ЯНУКОВИЧА и Н.НАЗАРБАЕВА в узком кругу, после которой состоятся украинско-казахские переговоры.

В 13.20 стороны подпишут украинско-казахские документы.

Далее, на 13.50, запланирована встреча Президента Украины и Президента Республики Казахстан с представителями СМИ.

В 18.00 состоится общая церемония возложения главами государств венков к могиле Неизвестного солдата в парке Славы и церемония чествования памяти жертв Голодоморов в Украине.

Во второй день официального визита, 15 сентября, в 13.00 запланирована встреча президентов Украины и Казахстана с представителями украинских и казахских деловых кругов, которая пройдет в киевской гостинице “Хаятт”.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ по результатам Девятого заседания Смешанной межгосударственной украинско-казахской комиссии по экономическому сотрудничеству сообщил, что во время официального визита Президента Казахстана в Украину планируется подписание двусторонних соглашений относительно сотрудничества в космической сфере, образовании и науке.