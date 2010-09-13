Эксперта возмутило, что прогнозировать результат выборов начали уже политики

Директор Института Горшенина Владимир ФЕСЕНКО считает, что главное во время местных выборов – это обеспечить их конкурентность, чистоту, прозрачность и демократичность. Поэтому он призывает провести национальный экзит-пол, сообщили УНИАН в пресс-службе Института Горшенина.

«Я призываю всех, у кого есть такая возможность, совершить соответствующие организационные шаги, ну а потенциальным донорам – предоставить средства на проведение экзит-полов. Я предлагаю это и всем заинтересованным сторонам, и тем, кого этому может заинтересовать, для которых важным является сохранение демократического процесса в Украине. Я думаю, что было бы очень целесообразно, чтобы на местных выборах, так же, как и на парламентских и на президентских, была применена процедура экзит-пола. Конечно, так, чтобы это не было инструментом предвыборной манипуляции, но чтобы у нас не было рисков запланированных результатов, о которых сейчас много слухов и разговоров, протоколы которые уже существуют - еще до даты голосования», - сказал В.ФЕСЕНКО.

Эксперт отмечает, что эта кампания будет тестовой для украинской демократии: «Кампания будет достаточно непростой, противоречивой и в чем-то тестовой. Тестовой именно для украинской демократии. Будут ли сохранены на этих выборах конкурентность избирательного процесса, конкурентность выборов, и, соответственно, конкурентная демократия? Сделаем ли мы значительный существенный шаг на пути к так называемой управляемой демократии?».

По мнению В.ФЕСЕНКО, в стране сегодня присутствуют риски угрозы демократическому проведению местных выборов. «Я сейчас смотрю информацию, которая поступает из разных регионов, фактически, уже во многих регионах кампания началась. Что тревожит: я очень часто сейчас читаю информацию о результате будущих выборов. Один только пример – губернатор Харьковской области Михаил ДОБКИН уже сказал, спрогнозировал – результат Партии регионов, где-то, 60%. Что это такое? Прогнозы дают политологи и социологи, это их дело. Когда прогноз дает губернатор, здесь немного иная ситуация – и информационная, и политическая. Это либо запланированный результат, либо результат, который хотят написать. Это опасно», - отметил директор Института Горшенина.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября на пресс-конференции лидер областной организации Партии регионов, глава Харьковской областной госадминистрации Михаил ДОБКИН заявил, что на ближайших местных выборах Партия регионов планирует набрать в Харьковской области 65% голосов избирателей. «Мы планируем в городе Харькове получить достаточную поддержку для того, чтобы по партийным спискам Партия регионов и в областную, и в городскую советы получила серьезную поддержку. Те задачи, которые я, как руководитель областной партийной организации, ставлю в целом по области, они на уровне 65%», - сказал М.ДОБКИН. Губернатор подчеркнул, что это «лишь планы», но в Партии регионов «большая достоверность» воплотить их.