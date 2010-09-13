Глава Тернопольского облсовета пугает радикальными акциями протеста
Если власть продолжит давить на людей
Председатель Тернопольского областного совета Алексей КАЙДА обещает организовать радикальные акции протеста, если власть будет продолжать оказывать давление на авторитетных в области людей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КАЙДА заявил сегодня на пресс-конференции в Тернополе.
По словам А.КАЙДЫ, он не очень надеется на то, что обращение депутатов областного совета о политическом давлении в области, которое он лично передал Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, существенно изменит ситуацию.
«Я не верю в сказки о добром царе, который в действительности очень добрый, просто не знает, что плохого делается на местах», – сказал А.КАЙДА.
При этом он объяснил, что обращение было принято и передано В.ЯНУКОВИЧУ, чтобы в случае проведения радикальных акций протеста оппозицию не обвиняли в отсутствии жалоб и оснований для таких акций.
«Мы последовательны. Мы подали обращение, чтобы потом не было претензий, мол, а что же вы ранее ничего не говорили. Если не будет реакции – будем действовать в рамках действующего законодательства, уже научились и улицы перекрывать – есть же пешеходные переходы», – отметил А.КАЙДА.
При этом он подчеркнул, что для организации и проведения радикальных акций протеста необходима готовность к ним широких масс населения.
«Я готов взять флаг и возглавить эту колонну, и «Свобода» готова. Вопрос за остальными. И за журналистами. А то я отслеживаю, какие сейчас перед выборами появляются статьи. А для того, чтобы люди проснулся, нужно правду писать о том, что происходит», – отметил А.КАЙДА.
Как сообщал УНИАН, 8 сентября Тернопольский областной совет принял обращение к Президенту, Верховной Раде, Кабинету министров и Генеральной прокуратуре, в котором призывал их «принять все необходимые меры для обеспечения конституционных прав граждан Тернопольской области».
В обращении депутаты указали, что «руководство областной организации Партии регионов и областной государственной администрации оказывают давление на авторитетных людей во всех районах области». Депутаты также утверждают, что «во властные кабинеты вызывают сельских голов, депутатов местных советов, фермеров, предпринимателей и вынуждают их баллотироваться от Партии регионов. Этих людей шантажируют, угрожают увольнением с работы, оказывают попытки давления на их семьи, выбивают согласие быть кандидатом-мажоритарником от Партии регионов».