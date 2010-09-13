Глава Тернопольского облсовета пугает радикальными акциями протеста

Председатель Тернопольского областного совета Алексей КАЙДА обещает организовать радикальные акции протеста, если власть будет продолжать оказывать давление на авторитетных в области людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КАЙДА заявил сегодня на пресс-конференции в Тернополе.

По словам А.КАЙДЫ, он не очень надеется на то, что обращение депутатов областного совета о политическом давлении в области, которое он лично передал Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, существенно изменит ситуацию.

«Я не верю в сказки о добром царе, который в действительности очень добрый, просто не знает, что плохого делается на местах», – сказал А.КАЙДА.

При этом он объяснил, что обращение было принято и передано В.ЯНУКОВИЧУ, чтобы в случае проведения радикальных акций протеста оппозицию не обвиняли в отсутствии жалоб и оснований для таких акций.

«Мы последовательны. Мы подали обращение, чтобы потом не было претензий, мол, а что же вы ранее ничего не говорили. Если не будет реакции – будем действовать в рамках действующего законодательства, уже научились и улицы перекрывать – есть же пешеходные переходы», – отметил А.КАЙДА.

При этом он подчеркнул, что для организации и проведения радикальных акций протеста необходима готовность к ним широких масс населения.

«Я готов взять флаг и возглавить эту колонну, и «Свобода» готова. Вопрос за остальными. И за журналистами. А то я отслеживаю, какие сейчас перед выборами появляются статьи. А для того, чтобы люди проснулся, нужно правду писать о том, что происходит», – отметил А.КАЙДА.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября Тернопольский областной совет принял обращение к Президенту, Верховной Раде, Кабинету министров и Генеральной прокуратуре, в котором призывал их «принять все необходимые меры для обеспечения конституционных прав граждан Тернопольской области».

В обращении депутаты указали, что «руководство областной организации Партии регионов и областной государственной администрации оказывают давление на авторитетных людей во всех районах области». Депутаты также утверждают, что «во властные кабинеты вызывают сельских голов, депутатов местных советов, фермеров, предпринимателей и вынуждают их баллотироваться от Партии регионов. Этих людей шантажируют, угрожают увольнением с работы, оказывают попытки давления на их семьи, выбивают согласие быть кандидатом-мажоритарником от Партии регионов».