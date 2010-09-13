Украинцам обещают возможность менять местную власть

Президент Института правовой политики, экс-министр юстиции Николай ОНИЩУК считает, что одобренный правительством и зарегистрированный в Верховной Раде законопроект “О местном референдуме” обеспечит гражданам возможность менять местную власть.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Института правовой политики.

“Анализ законопроекта показывает, что право на досрочное прекращение полномочий органов местного самоуправления территориальными обществами путем проведения референдума способен дать гражданам возможность менять местную власть. Урегулирование всего круга вопросов проведения местного референдума является позитивным в плане законодательного регулирования реализации конституционных прав общин», - отметил Н.ОНИЩУК.

В то же время от добавил, что из-за высокого уровня политической конкуренции, существует вероятность того, что реализация права на досрочное прекращение полномочий сельских, поселковых, городских председателей и соответствующих советов может быть использована составляющая в политической борьбе за местную власть. Однако, по мнению Н.ОНИЩУКА, этот фактор не будет определяющим, так как решение местного референдума зависит от воли территориального общества.

В частности, отметил экс-министр юстиции, данный законопроект предусматривает, что решение принимается в том случае, если в волеизъявлении приняли участие свыше половины членов территориального общества от получивших бюллетени. А сам референдум является действительным, если участие в нем приняли более половины граждан, отметил Н.ОНИЩУК.

Экс-министр юстиции добавил, что проект закона “О местном референдуме” в своей основе готовился специалистами Министерства юстиции Украины в 2008-2009 годах и является таким, который отвечает требованиям Европейской хартии о местном самоуправлении.