Круглый стол «Будут ли наблюдатели на местных выборах-2010?»

14 сентября 2010 в Киеве еженедельник «Комментарии:» проведет круглый стол на тему «Будут ли наблюдатели на местных выборах-2010?» В ходе дискуссии будут обсуждаться следующие вопросы: 1. Способны ли украинские политические силы обеспечить наблюдение за выборами? 2. Кто будет оплачивать проведение экзит-поллов? 3. Каких отчетов можно ожидать от международных наблюдателей? В круглом столе примут участие: Кость Бондаренко, один из лидеров партии "Сильная Украина"; Александр Данилюк, руководитель Всеукраинского центра содействия предпринимательской деятельности; Игорь Жданов, президент Аналитического центра "Открытая политика"; Виктор Небоженко, директор социологической службы «Украинский барометр»; Вадим Денисенко, главный редактор еженедельника «Комментарии:». Круглый стол состоится в конференц-зале «Эволюшен Медиа» по адресу: Киев, ул. Жилянская, 12-а. Начало в 12:00. Аккредитация обязательна. Телефон для аккредитации: 201-43-01, Святослав Яринич. e-mail: s.yarynych@e-media.com.ua

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