Нардеп заявляет о готовности сдать мандат ради кресла главы облсовета

Народный депутат Украины Виктор МАТЧУК (фракция НУНС) заявляет о готовности сдать депутатский мандат, чтобы возглавить областной совет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.МАТЧУК сказал в местных СМИ.

По его словам, он будет активно участвовать в выборах в областной совет и на должность ее председателя от политической партии «Наша Украина» и рассчитывает на поддержку жителей Ровенской области.

В.МАТЧУК объяснил мотивы своего намерения тем, что хорошо знает социально-экономическое положение области и имеет четкое виденье относительно ее развития. Он надеется на должности председателя облсовета продолжить реализацию тех наработок, которые начинал на должности главы облгосадминистрации.

Справка УНИАН. Перед избранием народным депутатом Украины (заполнил вакансию в парламенте вместо депутата-нашеукраинца, который пошел работать в правительство ТИМОШЕНКО) В.МАТЧУК занимал должность председателя Ровенской ОГА с июня 2006 по февраль 2010 года. Был депутатом облсовета, членом Ровенского горисполкома, председателем областной организации партии «Наша Украина».

До прихода в политику возглавлял одну из самых крупных коммерческих структур в регионе – ЗАО «Реноме». Фирма начинала свою деятельность 20 лет тому назад со сбора и реализации компьютерной техники, а впоследствии превратилась в многопрофильную структуру.

Политические оппоненты В.МАТЧУКА обвиняли его в использовании служебного положения в личных бизнесовых интересах.