СБУ утверждает, что часть изъятых у Забилого документов - засекречены

Служба безопасности Украины утверждает, что заявления историка, сотрудника СБУ, директора музея-мемориала „Тюрма на Лонцкого” Романа ЗАБИЛОГО о том, что все изъятые у него документы являются рассекреченными, не отвечают действительности и вводят в заблуждение общество.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УСБУ во Львовской области.

“Только предварительная проверка засвидетельствовала, что из первых девяти проверенных документов, шесть являются документами с ограниченным доступом”, - говорится в сообщении.

СБУ установила, что Р.ЗАБИЛЫЙ несанкционированно собирал сведения, которые никоим образом не касаются его научной деятельности и исторических исследований.

Ситуацию, которая сложилась вокруг изъятия у Р.ЗАБИЛОГО носителей информации, СБУ рассматривает исключительно в плоскости криминального правонарушения. Р.ЗАБИЛЫЙ, как сотрудник СБУ, имел доступ к государственной тайне, что накладывает на него определенные ограничения, и на что он соглашался добровольно, собственноручно подписав взятые на себя обязательства, подчеркнули в пресс-службе.

“Поэтому упреки отдельных общественных деятелей и политических структур о „притеснениях” Службой безопасности историка, научного работника и, в конце концов, сотрудника СБУ, не имеют никаких оснований и политического подтекста”, - отмечается в сообщении.

По данным СБУ, факт возбуждения уголовного дела в отношении Р.ЗАБИЛОГО не повлиял на работу музея „Тюрма на Лонцкого”. Сотрудники музея исполняли свои обязанности и все желающие имели возможность посетить экспозицию музея-мемориала, созданную, в том числе, на основе рассекреченных архивных документов СБУ.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября СБУ распространила сообщение о том, что Службой безопасности Украины возбуждено уголовное дело по факту приготовления к разглашению сотрудником СБУ сведений, представляющих государственную тайну.

«Установлено, что сотрудник СБУ Р.ЗАБИЛЫЙ с целью передачи третьим лицам несанкционированно собрал сведения, представляющие государственную тайну. 8 сентября 2010 года по прибытии из Львова в Киев он был задержан с этими сведениями. Теперь устанавливается круг лиц, которым назначалась данная информация».

В тот же день Р.ЗАБИЛЫЙ заявил, что Служба безопасности задержала его за работу с рассекреченными документами и пытается запугать.