Вся верхушка партии Ющенко подала в отставку

Президиум политического совета партии “Наша Украина” подал в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято единогласно на заседании политсовета партии сегодня.

Лидер партии “Наша Украина” Виктор ЮЩЕНКО, выступая на заседании политсовета, призвал однопартийцев дать оценку деятельности партии в ходе президентской избирательной кампании и определить приоритеты дальнейшей деятельности. “Выборы закончились так, как они закончились, но партия живет не от выборов до выборов”, - отметил он.

В.ЮЩЕНКО считает, что решение президиума уйти в отставку является моральной и достойной оценкой их работы, в том числе во время выборов.

“Но параллельно хочу сказать, чтобы мы на этом фоне не спешили формировать политику самоизбиения, чтобы мы не спешили бросать камни друг в друга”, - отметил он. “Наше единство, наше взаимное понимание – самый большой наш багаж”, - добавил он.

По словам лидера партии, все члены президиума политсовета единогласно поддержали решение уйти в отставку. “И этим самым дать сигнал – моральный, этический – членам партии и обществу. Откровенно хочу сказать, что эти люди, это не те люди, которые сделали больше всего ошибок в партии. Они, возможно, как раз являются наиболее сознательными, и хотели этим примером сказать – вы знаете, я не хочу на чашах весов уточнять, какая моя персональная ответственность за результат на президентских выборах, я не хочу этого...”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он заметил, что все члены президиума понимали, что, возможно, идеи, которые они предлагали обществу, не будут пока востребованы в полной мере, но не отступали от них, поскольку были уверены в их правильности. В.ЮЩЕНКО убежден, что идеи демократии, национального возрождения, европейской интеграции и т. п., с которыми партия шла к обществу, с каждым годом будут все более положительно восприниматься украинцами.