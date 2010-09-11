КПУ хоть и не согласна с повышением тарифов, из коалиции не уйдет

Народный депутат от КПУ Александр ГОЛУБ заверяет, что его политическая сила никогда не проголосует за повышение пенсионного возраста и тарифов для украинцев, но, несмотря на это, не собирается выходить из коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время эфира "Шустер live".

А.ГОЛУБ признал, что эта позиция КПУ расходится с позицией коалиции, но это не означает, что КПУ должна покинуть ее состав. "Да, мы категорически против повышения тарифов, да, мы категорически против повышения пенсионного возраста. Наша партия никогда за это не проголосует", - сказал он.

В то же время народный депутат отметил, что заявления о том, что власть вынуждена поднять цены - являются провокацией. А.ГОЛУБ выразил сожаление, что коллеги по коалиции их не слышат, но "мы не выйдем из коалиции". "Не дождетесь. Я скажу почему. Потому что страна, за 5 лет, когда вы грызлись, пока выясняли отношения, пока крали, устала настолько, что мы не можем позволить себе такой роскоши", - сказал он.

А.ГОЛУБ отметил, что вес КПУ в настоящее время в коалиции ровно настолько, насколько эту политическую силу поддерживают избиратели. "Да, не так много, как нам бы хотелось. Но мы его пытаемся каким-то образом использовать. Потому, находясь в коалиции, можно на что-то влиять. Не находясь в коалиции, ни на что влиять нельзя", - добавил народный депутат.

По словам А.ГОЛУБА, КПУ и в дальнейшем будет реализовывать свою программу максимально и убеждать своих коллег по ряду вопросов. "Я убежден, что этот диалог будет производительным и, в конце концов, мы решим задания, которые были поставлены перед коалицией", - отметил депутат-коммунист.