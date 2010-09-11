“За Украину!” призывает выступить в защиту украинского языка

Партия “За Украину!” расценивает внесение руководителями депутатских фракций Партии регионов, Коммунистической партии Украины и Блока Литвина законопроекта о языках как “вызов каждому украинцу и объявление украинскому языку открытой войны на уничтожение”.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении председателя партии “За Украину” Вячеслава КИРИЛЕНКО.

”Вопреки Конституции, которая определяет украинский язык единственным государственным и обязывает государство обеспечивать его развитие и функционирование во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины, законопроект провозглашает так называемое “украинско-русское двуязычие” и создает механизмы вытеснения украинского языка из всех сфер жизни – образования и культуры, науки и социальной сферы, органов власти и бизнеса”, - подчеркивается в заявлении.

В то же время, отмечает В.КИРИЛЕНКО, “упоминание в проекте об украинском языке как государственном и остающаяся теоретическая возможность его использования в отдельных сферах не должны вводить в заблуждение”.

“Анализ содержания законопроекта не оставляет никаких сомнений: единственная его цель - продолжение политики русификации Украины, которую осуществляли Российская империя и коммунистический режим СССР. При этом отдельные положения закона предусматривают даже худшие условия существования украинского языка, чем во времена коммунистической оккупации”, - считает политик.

Как также заявляет В.КИРИЛЕНКО, “становится очевидным, что политические силы, которые способны внести такой закон, а следовательно - сознательно уничтожать язык собственного государства, способны замахнуться и на саму государственную независимость и представляют реальную угрозу для существования Украины как самостоятельного государства”.

”Мы призываем всех сознательных граждан Украины объединиться для защиты нашего языка и национального достоинства и совместными усилиями не допустить принятия данного позорного закона”, - отмечает лидер партии “За Украину!”.