Литвин обещает задушить того, кто давит на его однопартийцев

Председатель Верховной Рады Украины, лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН призывает однопартийцев приводить конкретные факты давления на них на местах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, выступая сегодня на ХІ съезде партии в Киеве.

По словам В.ЛИТВИНА, он неоднократно слышал утверждения о давлении на членов Народной партии в разных регионах. «Но когда я говорю - дайте мне конкретные примеры и факты, говорят, что мы не хотим портить отношения», - сказал он.

В связи с этим В.ЛИТВИН призвал всех однопартийцев приводить факты такого давления. «Я лично приеду туда, на это место, и задушу в объятиях того, кто это делает против вас», - сказал В.ЛИТВИН.