Скоро Азаров потребует от своих подчиненных «сделать выбор»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что правительство сумеет в полном объеме обеспечить финансирование местных выборов, которые пройдут 31 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Симферополе после совещания по актуальным вопросам развития Крыма.

«Президент поставил перед нами задачу обеспечить финансирование – мы обеспечим. Мы закроем полностью проблему финансирования избирательной кампании. Проблем никаких нет», - сказал Н.АЗАРОВ.

На вопрос журналистов, будет ли он рекомендовать своим подчиненным уходить в отпуск на время выборов, он заявил, что будет не просто рекомендовать, а требовать этого от желающих участвовать в избирательной кампании.

«Буду требовать от них делать выбор – если он хочет идти на выборы, пусть идет, а если он хочет работать в системе исполнительной власти – то пусть работает», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ сообщила, что дефицит бюджетных средств на местные выборы превысил 300 млн. грн. Она сказала: «Дефицит – еще одна грустная традиция. На сегодняшний день мы выходим на 302 млн. грн. дефицита бюджетных средств, которые должны быть выделены в качестве субвенций для местных бюджетов. То есть 620 тыс. членов ГИК и 216 тыс. членов ТИК могут не получить вовремя своих зарплат».