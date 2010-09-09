"Наша Украина": коалиция публично унижает украинцев в собственной стране

Предлагая закон о языках, коалиция осуществляет публичное унижение украинцев в собственном государстве. Об этом говорится в заявлении партии «Наша Украина», переданном в УНИАН.

В заявлении отмечается, что внесенный 7 сентября народными депутатами Украины Александром ЕФРЕМОВЫМ, Петром СИМОНЕНКО и Сергеем ГРИНЕВЕЦКИМ проект закона «О языках в Украине», в случае его принятия, кардинально меняет направление и перспективы развития и Украинского государства, и украинской нации в целом.

”Его стратегическая задача заключается в том, чтобы в обход нормы Конституции о едином государственном языке явочным порядком создать ситуацию, при которой граждане смогут жить в стране, фактически не пересекаясь с украинским государственным языком ни в СМИ, ни в кино, ни в системе образования, ни в ни какой другой сфере общественной деятельности”, - считают в партии.

В “Нашей Украине” отмечают, что данным законом фактически восстановлена норма советского закона 1959 г. о том, что языковой режим обучения в государственных школах и вузах устанавливается по желанию родителей. Кроме того, законом предусмотрено, что язык обучения в частном вузе, а также язык вещания частных телекомпаний в Украине определяют владельцы, язык дубляжа кино и телефильмов определяют телерадиоорганизации и т.д. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания теряет полномочия контроля за украинским вещанием.

”Фактически предлагаемый данным законом языковой режим направлен на возобновление целенаправленного процесса русификации Украины, который был остановлен с провозглашением независимости Украины в 1991 г. Закон, внесенный коалицией, направлен не на защиту прав россиян в Украине, а на публичное унижение украинцев, их культурное и языковое унижение в своем государстве”, - считают в партии “Наша Украина”.

В заявлении подчеркивается, что геополитические последствия принятия антиукраинского закона «О языках в Украине» приведут к включению большей части территории Украины в состав создаваемого Российским государством цивилизационного пространства «Русского мира». В российских официальных документах уже давно и неоднократно отмечалось, что «обеспечение эффективного функционирования русского языка» в бывших республиках СССР является «основой развития интеграционных процессов в СНГ».

”Фактически речь идет о закладке основ создания русской Украины. Тот взрыв восторга, который прокатился в российских СМИ после обнародования проекта закона о языках, является лишним свидетельством, на кого работает и чьи указания выполняет нынешний властный режим в Украине”, - отмечают в “Нашей Украине”.

Они считают, что предлагать такие законопроекты и голосовать за них в Украине могут лишь люди, которые глубоко ненавидят все украинское и сознательно или подсознательно желают, чтобы украинская речь и культура ушли в небытие – или снова очутились на маргинесе общественного развития.

”Принятие этого законопроекта коалицией московских прихвостней может перечеркнуть все основные достижения украинского государства последних двадцати лет. Именно поэтому задача всех патриотических сил - сделать невозможным это действо”, - говорится в заявлении.

Политическая партия «Наша Украина» обращается ко всем патриотическим силам Украины. “Это именно тот случай, когда отступление в этом вопросе приведет к поражению украинской государственности в дальнейшей перспективе. Именно поэтому призываем все парламентские и внепарламентские силы использовать все возможные средства для недопущения торжества антиукраинских сил и попрания прав украинцев”, - отмечает “Наша Украина”.