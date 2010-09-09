Если бы выборы в парламент состоялись сейчас (опрос)

Падение индексов доверия ко всем политикам отразилось и на ответах респондентов на вопрос, за какую политическую силу они бы проголосовали, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье.

Об этом свидетельствуют результаты национального ежемесячного исследования «Омнибус», проведенного компанией TNS в Украине в августе 2010 года.

По данным опроса, рейтинг Партии регионов упал с 40,7% в июне до 29,5% в августе, рейтинг БЮТ с 12,3% до 10,7%. Несущественно упал рейтинг Блока Сергея Тигипко (партия «Сильная Украина) – с 9,2% до 8,8%. Не изменился рейтинг «Фронт перемен» Арсения ЯЦЕНЮКА – 5,8%, зато повысился рейтинг КПУ – с 1,7% до 2,8% и всеукраинского объединения «Свобода» - с 1,5% до 2,2%, практически не изменились рейтинги блока «Наша Украина» (1,1%-1%) и Блока Литвина (0,7% – 0,6%). Против всех сегодня готовы проголосовать 7,8% (в июне - 4,2%). Не принимали бы участия в голосовании 8,7% (5,9%). Затруднились с ответом - 18,8% (13,9%) респондентов.

В данном исследовании было опрошено 1200 респондентов в возрасте 16-75 лет, полевой этап – с 5 по 12 августа,

*** «Омнибус» (Omnibus) – это разновидность количественного исследования, которое ежемесячно проводится одновременно для нескольких клиентов по интересующим их темам, а также включает постоянный блок демографических вопросов. Генеральную совокупность составляет население Украины в возрасте от 16 до 75 лет, выборочную совокупность – 1200 респондентов ежемесячно. Опрос проводится методом интервью «лицом к лицу» на дому у респондентов. Погрешность выборки не превышает 3%.