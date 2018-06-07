Исчезновение журналиста Климентьева: Украина возвращается к темной эре Гонгадзе?

Дело Климентьева – зловещий признак свертывания свободы после прихода пророссийской власти... Крен Украины в сторону авторитаризма обеспокоил лидеров ЕС... Плакатов оппозиции здесь не увидишь... Публикация в британской “Гардиан”

РАЗЫСКИВАЕТСЯ, ВОЗМОЖНО ПОГИБ: ИСЧЕЗНОВЕНИЕ УКРАИНСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ УГЛУБЛЯЕТ СТРАХИ В МЕДИА-СРЕДЕ

Медиа-организации предупреждают о враждебном отношении к журналистам и сообщают о потере лицензий телеканалами и загадочных исчезновениях репортеров, занятых расследованиями

На часах была 8.55, когда журналист Василий Климентьев, занимающийся журналистскими расследованиями, вышел из своего помещения в Харькове – втором по размерам городе Украины. Главный редактор харьковской газеты «Новый стиль» – небольшого издания, известного разоблачительными публикациями о местных коррумпированных чиновниках, – Климентьев имел много врагов и был достаточно осторожен. Он установил охранную сигнализацию.

Что произошло в то утро в начале августа, остается лишь догадываться. Все сходятся в одном: Климентьев исчез. Его семья сообщила об исчезновении на следующий день, и харьковская милиция возбудила дело об убийстве. Его друзья убеждены, что он мертв, хотя тело еще не найдено. 17 августа в небольшой резиновой лодке, плававшей по местному водохранилищу, мальчик нашел его мобильный телефон и ключи.

Для журналистов дело Климентьева стало зловещим признаком свертывания свободы слова в Украине за семь месяцев после избрания на президентскую должность пророссийского Виктора Януковича. Как отмечают критики Януковича, он настроен разрушить все достижения Оранжевой революции 2004 года, когда пресса и телевидение достигли своего расцвета. Репортеры говорят о новой эре страха и цензуры.

На прошлой неделе Киевский районный суд лишил два оппозиционных телеканала TBi и «5-й канал» их лицензий. TBi лишили основных частот, а «5-му каналу», – который стал известен благодаря своему освещению продемократических демонстраций 2004 года, была значительно уменьшена аудитория. Победителем в этом процессе стал Валерий Хорошковский, владелец проянуковичевской империи «Интер-медиа» и председатель Службы безопасности Украины.

В своем сообщении на прошлой неделе «Репортеры без границ» заявили, что в Украине наблюдается «серьезное ухудшение» плюрализма средств информации, и предупредили о «тревожном уровне враждебности к журналистам со стороны власти», включая «физические нападения».

Очевидный крен Украины в сторону авторитаризма обеспокоил лидеров ЕС и членов Европарламента. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила свою обеспокоенность во время визита Януковича в Берлин на прошлой неделе.

«Мы возвращаемся в СССР", – заявил на прошлой неделе заместитель редактора «Нового стиля» Петр Матвиенко. «В СССР [Коммунистическая] партия была главной. Сегодня же мы находимся в руках криминальной тоталитарной банды. Это – намного хуже».

Опасные расследования

Матвиенко убежден, что Климентьев мертв, убит кем-то, чьи интересы он задел. Незадолго до своего исчезновения Климентьев готовил статью об имениях четырех высокопоставленных должностных лиц, один из которых принадлежит к службе безопасности.

По словам Матвиенко, 9 августа он, Климентьев и водитель поехали к живописному водохранилищу Печенеги за 30 километров от Харькова, где позже были найдены вещи Климентьева. Климентьев ждал в машине, пока Матвиенко пробирался через лес, чтобы сделать фотографии принадлежащие региональным должностным лицам вилл на берегу озера, включая их частные пристани и пляжи. Статья должна была выйти в следующем номере «Нового стиля».

Харьковская милиция отвергает любые обвинения, что к исчезновению журналиста могут быть причастны должностные лица. «Это – не серьезная версия (событий)», – заявила пресс-секретарь милиции Лариса Волкова.

Западные дипломаты в Киеве называют новых украинских лидеров «инстинктивно менее демократическими», чем их прозападные предшественники. При прежнем Президенте Викторе Ющенко местные элиты чувствовали себя несколько ограниченными из-за демократических норм. Теперь они чувствуют, что могут делать все, что захотят.

Один из дипломатов, впрочем, отметил, что было бы преувеличением говорить, что Украина сползает в темные времена. «Я не думаю, что люди наверху дают приказы. Сравнивать Януковича с Гитлером – глупость». Украинская власть – не «непроницаема для критики», говорит он, добавляя, что правительство проводит очень необходимые реформы. Решение о запрете TBi и «5-го канала» было «немного неправильным», но «не концом цивилизации, которую мы знаем».

Параллели с Гонгадзе В то же время дело Климентьева называют «Гонгадзе-2», ссылаясь на последнего украинского журналиста, который был жестоко убит. Георгий Гонгадзе, репортер, который занимался громкими расследованиями для небольшого Интернет-портала, исчез в 2000 году. Его тело позже нашли в неглубокой могиле в лесу неподалеку от Киева. Голову ему отрубили, возможно топором. На момент своего убийства Гонгадзе, как и Климентьев, был не очень известным журналистом.

Дело Гонгадзе переросло в международный скандал после того, как были обнародованы тайные пленки, на которых тогдашний президент Украины Леонид Кучма якобы приказывает службе безопасности «разобраться» с Гонгадзе, которого он называет «уродом». За десять лет расследование этого дела так и не было завершено.

Соратники Януковича отрицают существование систематических попыток давления на прессу. Они признают, что слишком рьяные сотрудники охраны действительно иногда пытались вынудить репортеров замолчать: запрещая, например, видеоролик, который демонстрировал, как на голову президента упал венок. (Этот видеоролик на YouTube посмотрело несколько миллионов посетителей).

Авторитаризм-лайт Большинство членов действующего украинского правительства были при власти в 2002 – 2003 годах. Некоторые эксперты считают ошибкой Януковича, аппаратчика советского образца, использования старых методов.

«Они [власть] – не люди вчерашнего дня, они люди – дня позавчерашнего", – говорит Сергей Таран, директор киевского Международного демократического института. «Они действительно не знают других способов работы со средствами информации и гражданским обществом. Но Украина уже не такая, которой была позавчера. Она – совсем другая».

Критики Януковича отмечают, что он пытается создать такую же систему «авторитаризм-лайт», как у Владимира Путина, когда власть контролирует средства информации, парламент автоматически утверждает все решения правительства, и просто не существует оппозиции.

«Первой жертвой авторитарного режима всегда становятся журналисты», – говорит Григорий Немыря, заместитель лидера оппозиции Юлии Тимошенко и бывший вице-премьер-министр. Он предупреждает о «растущей концентрации неограниченной власти» в руках Януковича и указывает на то, что несколько человек из прежнего оранжевого правительства уже арестованы.

В Харькове - приятном университетском городе - на главных площадях появились огромные портреты туповатого на вид Януковича. Голубой и белый цвета его партии украшают харьковские троллейбусы, которые ездят по укрытыми листьями дорогам мимо домов в стиле арт-деко. Местные выборы назначены на 31 октября. Плакатов оппозиции здесь не увидишь нигде.

Наблюдатели настаивают, что Украина – не Россия.

Старший исследователь Европейского совета международных отношений Эндрю Уилсон отмечает, что Украина более плюралистична, здесь слабее, чем в России, центральная власть. Кроме того, она переживает жестокий экономический кризис и крайне нуждается в помощи МВФ.

Между тем друзья и коллеги Климентьева говорят, что не доверяют официальному расследованию исчезновения журналиста, ведь тот был жестким критиком местной прокуратуры, которой теперь поручили найти его убийц.

«Климентьев был очень настойчив, – рассказывает Матвиенко. – Я уверен, что он мертв. Проводить настоящее расследование никто не хочет. Мы возвращаемся к темной эре Гонгадзе».

Люк Гардинг из Харькова, «Гардиан», 8 сентября 2010