Эксперты: действия спецслужб компрометируют Украину

Постоянные проверки деятельности международных фондов украинскими спецслужбами позорят Украину в глазах международного сообщества.

Такое мнение высказали эксперты в опросе, проведенном институтом Горшенина.

В институте напоминают, что на днях Служба безопасности Украины совершила ряд проверок сотрудничества общественных организаций с Международным фондом «Відродження», который входит в сеть Института открытого общества, созданного американским финансистом Джорджем СОРОСОМ. Так, сотрудники спецслужб интересовались целями и задачами проектов, их финансовой составляющей и уровнем их влияния на предвыборную ситуацию в Украине. Данный факт вызвал активное обсуждение в СМИ и оживление в рядах оппозиционных сил.

В экспертном опросе о ситуации, сложившейся вокруг деятельности Фонда, глава киевского представительства Фонда Аденауэра Нико ЛАНГЕ высказал мнение, что данный инцидент противоречит декларациям, которые озвучивал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в ходе своего недавнего визита в Берлин. «В.ЯНУКОВИЧ говорил о том, что Украина продолжает курс на евроинтеграцию и уважает демократические ценности. Однако становится очевидным, что вопросы у власти возникают именно к тем организациям, деятельность которых направлена на защиту и продвижение этих ценностей на территории Украины. Подобные организации работают в Украине более 15 лет, но только сейчас, и уже не первый раз, появляются новости о том, что у них возникают проблемы», - констатировал Н.ЛАНГЕ.

Представитель правозащитной организации «Репортёры без границ» Оксана РОМАНЮК полагает, что Службе безопасности Украины стоит направить свои усилия на обеспечение национальной безопасности государства: «Главной задачей СБУ должна быть национальная безопасность, а не вмешательство в политическую ситуацию в стране. Однако, с приходом новой власти, эта структура начала активно вмешиваться в различные сферы жизни страны, тем самым, ставя под угрозу свободу слова, и негативно влияя на отношение к Украине международного сообщества. Создаётся впечатление, что власть стремится построить государство, закрытое от внешнего мира, а СБУ пытается изолировать страну, в том числе, и путём отпугивания возможного иностранного финансирования различных социальных проектов», - заявила эксперт. Она уверена, что подобные инциденты могут негативно отразиться на внешнеполитическом имидже Украины. «Из-за деятельности СБУ у тех же европейских стран может сложиться впечатление, что украинская власть стала на путь создания закрытой диктатуры, вопреки провозглашённому курсу на европейскую интеграцию. Украинская власть обязана продемонстрировать и украинскому населению, и международному сообществу своё желание отказаться от подобных практик», - резюмировала О.РОМАНЮК.

Народный депутат от фракции «НУ-НС», глава комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО также считает, что подобные действия СБУ негативно влияют на имидж Украины и руководства Украинского государства. «Хотел бы обратить внимание Виктора ЯНУКОВИЧА на то, что даже у Леонида КУЧМЫ хватило здравого смысла в очень сложные для него времена не трогать международные представительства – даже тогда, когда вокруг него разгорелся и кассетный, и кольчужный, и все другие скандалы. Я думаю, что это всё – абсолютно бесперспективно. Это губительное для страны дело», - заявил народный депутат.