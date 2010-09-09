Партия регионов одобрила проект новой программы и разошлась

Национальное собрание Партии регионов одобрило проект новой национальной общепартийной программы «Строим новую страну!».

Как передает корреспондент УНИАН, данное решение было принято национальным собранием Партии регионов, которое было проведено сегодня в Киеве.

Как говорится в резолюции национального собрания, данная программа «направлена на обеспечение нового, лучшего качества жизни для каждого гражданина нашего государства, развитие местного самоуправления, налаживание социального партнерства органов государственной власти и территориальных обществ”.

Национальное собрание Партии регионов также призвало все политические силы достойно провести очередную избирательную кампанию, «не превращая ее в площадку для отработки грязных политических технологий, и законными, открытыми действиями подтвердить статус Украины как демократического правового государства, исповедующего свободу слова и прозрачность избирательного процесса и уверенно шаг за шагом проторяющего путь к объединенной Европе».

«Мы выражаем поддержку курсу масштабных реформ, провозглашенных Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, его знаковым инициативам и эффективным практическим действиям, направленным на укрепление финансовой самостоятельности территориальных обществ, превращение местного самоуправления в действенный, самодостаточный институт народовластия», - также отмечено в резолюции национального собрания Партии регионов.

Как заметил председатель Партии регионов Николай АЗАРОВ, данный проект документа принят за основу, но будет окончательно доработан с тем, чтобы учесть все высказанные во время сегодняшнего заседания замечания.

На этом Национальное собрание Партии регионов завершило свою работу.

После выступления Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА председатель партии Николай АЗАРОВ объявил прения, в которых приняли участие только два человека: председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил ДОБКИН и представитель Партии регионов из Ривненской области Алла ИВОЙЛОВА.

Оба выступающие отметили, что для реализации программы «Строим новую Украину!» необходима консолидация всех ветвей власти, что в настоящее время и происходит в стране.

После выступлений Н.АЗАРОВ предложил участникам собрания проголосовать за резолюцию национального собрания.

«Есть ли какие-либо замечания, изменения, дополнения? Документ отработан качественно организационной комиссией, я так понимаю. Есть предложение принять с учетом предложений Президента Украины, почетного лидера партии за основу, чтобы мы в дальнейшем ее смогли откорректировать, исходя из специфики региональных задач», - предложил он.

Все 292 участника Национального собрания Партии регионов единогласно поддержали резолюцию.