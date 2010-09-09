Партия регионов одобрила проект новой программы и разошлась
Оба выступившие в прениях поддержали
Национальное собрание Партии регионов одобрило проект новой национальной общепартийной программы «Строим новую страну!».
Как передает корреспондент УНИАН, данное решение было принято национальным собранием Партии регионов, которое было проведено сегодня в Киеве.
Как говорится в резолюции национального собрания, данная программа «направлена на обеспечение нового, лучшего качества жизни для каждого гражданина нашего государства, развитие местного самоуправления, налаживание социального партнерства органов государственной власти и территориальных обществ”.
Национальное собрание Партии регионов также призвало все политические силы достойно провести очередную избирательную кампанию, «не превращая ее в площадку для отработки грязных политических технологий, и законными, открытыми действиями подтвердить статус Украины как демократического правового государства, исповедующего свободу слова и прозрачность избирательного процесса и уверенно шаг за шагом проторяющего путь к объединенной Европе».
«Мы выражаем поддержку курсу масштабных реформ, провозглашенных Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, его знаковым инициативам и эффективным практическим действиям, направленным на укрепление финансовой самостоятельности территориальных обществ, превращение местного самоуправления в действенный, самодостаточный институт народовластия», - также отмечено в резолюции национального собрания Партии регионов.
Как заметил председатель Партии регионов Николай АЗАРОВ, данный проект документа принят за основу, но будет окончательно доработан с тем, чтобы учесть все высказанные во время сегодняшнего заседания замечания.
На этом Национальное собрание Партии регионов завершило свою работу.
После выступления Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА председатель партии Николай АЗАРОВ объявил прения, в которых приняли участие только два человека: председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил ДОБКИН и представитель Партии регионов из Ривненской области Алла ИВОЙЛОВА.
Оба выступающие отметили, что для реализации программы «Строим новую Украину!» необходима консолидация всех ветвей власти, что в настоящее время и происходит в стране.
После выступлений Н.АЗАРОВ предложил участникам собрания проголосовать за резолюцию национального собрания.
«Есть ли какие-либо замечания, изменения, дополнения? Документ отработан качественно организационной комиссией, я так понимаю. Есть предложение принять с учетом предложений Президента Украины, почетного лидера партии за основу, чтобы мы в дальнейшем ее смогли откорректировать, исходя из специфики региональных задач», - предложил он.
Все 292 участника Национального собрания Партии регионов единогласно поддержали резолюцию.