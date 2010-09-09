Медведько рассказал, в чем обвиняют экс-главу Госказначейства

Бывшего руководителя Госказначейства Татяну СЛЮЗ обвиняют в злоупотреблении служебным положением.

Об этом в интервью журналу «Профиль» заявил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

«Есть решение суда о задержании и доставке в суд первого руководителя Госказначейства для избрания меры пресечения. Генеральная прокуратура будет настаивать на ее содержании под стражей», - сказал генпрокурор.

А.МЕДВЕДЬКО уточнил, что данное уголовное дело возбуждено по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Госказначейства. По этому делу предъявлено обвинение бывшему первому заместителю руководителя этого органа Татьяне ГРИЦУН. По решению суда она арестована.

Как указано в материалах дела, рассмотренных Печерским районным судом Киева, должностные лица Госказначества в период с октября 2009 года по январь 2010 давали указания своим подчиненным не перечислять конкурсные гарантии в сумме 800 млн. грн. участникам конкурса по приватизации Одесского припортового завода: компаниям «Нортима» и «Фрунзе-Флора».

В конце апреля текущего года обязательства по возвращению конкурсного залога были переданы от Фонда госимущества к Государственной исполнительной службе.

Кроме того, Киевский апелляционный хозяйственный суд вынес решение о выплате компании "Нортима" дополнительно 2,6 млн. грн. в виде компенсации за просрочку и возмещение убытка от инфляции.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября во время эфира "Шустер live" лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что всеми арестами ее соратников власть пытается запугать другую часть ее команды.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в настоящее время экс-председатель Госказначейства при ее правлении Татьяна СЛЮЗ находится в бегах. "Я ее защитила. И я буду дальше ее защищать", - сказала лидер партии "Батькищины". По ее словам, никто даже и не мог подумать, что ее заместителя арестуют и посадят за решетку. "За что? 800 млн. грн. не вернули двум корпорациям, а отдали пенсии и заработные платы людям в то время, когда кризис разрывал страну", - добавила она.

Справка УНИАН. 29 сентября 2009 года ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную цену на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие три компании: ООО «Азот-Сервис (Россия) (подала заявку от имени ООО «СИБУР»), ООО «Фрунзе-Флора» (Украина) и ООО «Нортима» (Украина).

Однако комиссия Фонда госимущества Украины по приватизации Одесского припортового завода приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем конкурса по приватизации ОПЗ в связи с тем, что завод был продан по заниженной цене.

Конкурсная гарантия была возвращена только «Азот-Сервис».