Медведько заявляет, что готов идти на второй срок

Государственный советник юстиции Александр МЕДВЕДЬКО рассматривает возможность своего переназначения на должность генерального прокурора Украины.

Об этом он заявил в интервью журналу «Профиль».При этом он отметил: «Кандидатов и желающих много. Все зависит от воли Президента, поскольку представление на назначение и увольнение генпрокурора у нас вносит глава государства в парламент».

Как известно, осенью 2010 года истекает отведенный Конституцией Украины срок пребывания в должности нынешнего генерального прокурора Украины. А.МЕДВЕДЬКО - единственный из украинских генпрокуроров, который смог удержаться на этом посту все 5 лет.

Среди претендентов на эту должность эксперты называют первого заместителя генпрокурора Украины Виктора ПШОНКУ, заместителя генпрокурора (Главное следственное управление ГПУ) Рената КУЗЬМИНА и заместителя главы Администрации Президента, экс-генпрокурора Геннадия ВАСИЛЬЕВА.