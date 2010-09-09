"1+1" отпразднует 15-летие концертом на Майдане Незалежности
17:00, 09 сентября 2010Политика
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По случаю 15-летнего юбилея канала "1+1" на Майдане Незалежности в Киеве пройдет праздничный концерт при участии популярных групп "Океан Эльзы" и "Би-2". Знаменитые музыканты исполнят свои самые известные хиты.
Концерт при участии прославленных музыкантов состоится 12 сентября, начнется в 20:00. Вход свободный.
Аккредитация прессы на юбилейный концерт "1+1"» в специальную пресс-зону происходит при условии анонсирования концерта. Телефон для аккредитации: +38 (044) 490-70-96 (пресс-служба "1+1", Мария Железняк). "1+1" - общенациональный украиноязычный телеканал, один из лидеров отечественного телепроизводства и самый любимый телеканал украинских зрителей.
"1+1" - общенациональный украиноязычный телеканал, один из лидеров отечественного телепроизводства и самый любимый телеканал украинских зрителей.
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