"1+1" отпразднует 15-летие концертом на Майдане Незалежности

По случаю 15-летнего юбилея канала "1+1" на Майдане Незалежности в Киеве пройдет праздничный концерт при участии популярных групп "Океан Эльзы" и "Би-2". Знаменитые музыканты исполнят свои самые известные хиты.

Концерт при участии прославленных музыкантов состоится 12 сентября, начнется в 20:00. Вход свободный.