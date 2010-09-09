Азаров призывает предпринимателей строить планы на многие годы вперед

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обещает, что в следующем году предприятия смогут свободно кредитоваться в коммерческих банках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве на Международном инвестиционном форуме «Интеграция и партнерство».

«Учетная ставка Национального банка, как вы знаете, уже 7,5%, и мы примем все меры к тому, чтобы уже на будущий год наши предприятия могли свободно кредитоваться в коммерческих банках. И кстати, мы сейчас имеем еще и серьезную структуру государственных банков», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер подчеркнул, что предприятия могут быть уверены в реализации инвестиционных проектов при поддержке как государства, так и коммерческих банков.

В связи с этим он призвал предпринимателей строить планы на многие годы вперед. «Я призываю вас к тому, чтобы строить свои планы не на год, а строить их на годы. Работать на основе среднесрочных и долгосрочных планов. Мы в этом заинтересованы», - сказал Н.АЗАРОВ.